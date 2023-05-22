На выборах парламента Греции снова победили правые либералы

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кириакос Мицотакис обеспечил быстрое восстановление экономики Греции после пандемии

Праволиберальная партия "Новая демократия" во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом уверенно победила на воскресных парламентских выборах, набрав больше 40% голосов - но, возможно, захочет провести выборы еще раз, чтобы завоевать абсолютное большинство.

По предварительным подсчетам, партия Мицотакиса получила 40,8% голосов, что дает ей 145 мандатов. Это чуть меньше абсолютного большинства в 300-местном парламенте Греции.

Левая партия "Сириза", которую партия Мицотакиса отстранила от власти по итогам прошлых выборов, на этот раз набрала всего 20,1% голосов.

55-летний Кириакос Мицотакис - выпускник Гарварда, бывший финансист - завоевал популярность среди греческих избирателей, в частности, тем, что обеспечил быстрое восстановление экономики после пандемии: 8,3% роста в 2021 году и 5,9% - в прошлом году.

В отношении войны России с Украиной правительство Мицотакиса занимает ту же позицию, что и весь Евросоюз и большинство стран мира.

"Мы заняли сторону. Безоговорочно. Мы - с Украиной против путинской агрессии", - сказал Мицотакис в прошлом мае, выступая в Конгрессе США.

"Он не добьется своего. Он не должен добиться своего, - сказал тогда Мицотакис о Путине. - Это нужно не только Украине, это необходимо, чтобы показать всем авторитарным лидерам, что мы не потерпим исторического ревизионизма и актов открытой агрессии в нарушение международных норм".

В понедельник президент Греции Катерина Сакелларопулу должна предложить Кириакосу Мицотакису сформировать коалиционное правительство. Однако греческие политобозреватели предполагают, основываясь на заявлении Мицотакиса после выборов, что он предпочтет довести дело до еще одних досрочных выборов, чтобы получить уже абсолютное большинство в парламенте и сформировать однопартийное правительство.

"Результаты голосования показывают, что у "Новой демократии" есть мандат от народа на то, чтобы править, твердо и самостоятельно", - заявил Мицотакис после оглашения предварительныхрезультатов.

Если ни одна из партий в новом парламенте не сможет в трехдневный срок сформировать коалицию, президент должна будет назначить временное правительство, которое уже примерно через месяц проведет новые выборы.

Кириакос Мицотакис - представитель целой династии в греческой политике. Его отец, Константинос Мицотакис, был премьер-министром в 1990-1993 гг.

Сестра Кириакоса, Дора Бакояннис, была министром и мэром Афин, а ее сын и племянник Кириакоса Мицотакиса - нынешний мэр столицы.