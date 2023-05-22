"Артемовская мясорубка" - и ни слова о Пригожине: как российское ТВ описывает захват Бахмута

41 минуту назад

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Автор фото, Rossiya 1

Российское телевидение активно праздновало заявления о взятии Бахмута спустя 7,5 месяца кровопролитных боев. Захват города с довоенным населением в 70 тысяч человек сравнивали с взятием Берлина во время Второй мировой войны. ЧВК "Вагнер", до сих пор не легализованная в России, в репортажах упоминалась часто, а ее основатель Евгений Пригожин внимания российского ТВ не получил.

Первым о полном взятии Бахмута в субботу заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин (ВСУ по-прежнему настаивают, что украинские силы остаются в городе). Как писала "Медуза" (объявлена в России "иноагентом" и нежелательной организацией), российские телеканалы 20 мая полностью проигнорировалиэто зявление.

Однако после заявления российского Минобороны о взятии города и поздравлений от президента Владимира Путина в адрес "штурмовых отрядов "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ" телеканалы перешли к ликованию.

"Российское государственное телевидение изобразило предполагаемое взятие Бахмута как судьбоносное историческое событие и заявило, что взятие города будет способствовать успеху российских операций по взятию Славянска (41 км на северо-запад от Бахмута), Краматорска (35 км на северо-запад от Бахмута) и даже Днепра (примерно 215 км на запад от Бахмута)", - говорилось в последнем отчете американского Института изучения войны ISW.

"Бесценные кадры" и исторический момент

Автор фото, "Холодный яр"

"Кремль, видимо, попытался подать взятие Бахмута как историческую победу, поскольку тактические успехи в Украине у него по-прежнему отсутствуют", - говорится в сводке ISW.

О судьбоносности взятия Артемовска (российские СМИ используют советское название города), действительно много говорили в итоговых новостных программах на Первом канале, "России 1" и НТВ, свидетельствуют данные, собранные службой мониторинга Би-би-си.

"Бесценные кадры с места в репортаже съемочной группы Первого канала. Они стали первыми свидетелями того, что уже вошло в историю - знамена над городом, радость бойцов, как у наших дедов в 1945-м, - торжественно рассказывал корреспондент во время итогового выпуска новостей на Первом канале. - Без преувеличения исторический момент!"

Сравнения с Великой Отечественной войной продолжились и в самом сюжете о Бахмуте. На видео раненый солдат рассказывал, что не уезжал из города: "Не-не, надо же было этот момент увидеть, как флаги поднимут над Бахмутом. Наверное, такие же эмоции, как у дедов в Берлине были".

Среди прочего, как рассказывали в выпуске, российские военные и наемники в Бахмуте боролись с "переписыванием истории", одной из любимых тем для рассуждений президента РоссииВладимира Путина.

"[Военные и члены ЧВК "Вагнер"] пишут историю. Поэтому их называют карандашами. Это одна из самых популярных шуток среди наших бойцов. Враги историю усиленно пытаются переписать, флаги пытаются сбить", - говорилось в сюжете.

Корреспондент также брал интервью у командира ЧВК "Вагнер" с позывным Ратибор, уточняя, что это "чуть ли не самый легендарный командир в стране". О статусе ЧВК в России в репортажах предпочли не упоминать, как не было сказано и ни слова об основателе "Вагнера" Евгении Пригожине (по некоторым данным, он может находиться в "черном списке" у государственных СМИ).

Неприступная оборона неподготовленных солдат

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Рассказывая о боях за Бахмут, российские пропагандисты столкнулись с привычной дилеммой: с одной стороны, нельзя слишком хвалить мощь украинской армии, с другой, нужно подчеркнуть историческое значение победы в этом районе. Та же проблема возникала и с описанием значения города: в описании российских телеканалов статегическую роль Бахмута невозможно переоценить, но потери Украины в боях были "бессмысленными".

В результате авторы сюжетов зачастую говорили о несчастных резервистах, толпами отправляемых на смерть (из репортажей независимых СМИ следует, что так с завербованными заключенными и мобилизованными поступали скорее российская армия и ЧВК "Вагнер"), а затем подчеркивали, что Бахмут был "сложнейшим рубежом неприступной украинской обороны" ("Итоги недели" с Ирадой Зейналовой на НТВ).

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В этом же сюжете НТВ, журналисты, расписав значение Бахмута, добавляют, что "ВСУ придется как-то оправдать и объяснить десятки тысяч бессмысленных потерь в "бахмутской мясорубке", когда город все равно был сдан нашим штурмовым отрядам".

В "Вестях недели" с Дмитрием Киселевым использовали термин "артемовская мясорубка", причем приписали его украинским военным. В передаче показали целых три сюжета о Бахмуте, - которые зачастую друг другу противоречили.

Например, в репортаже Александра Евстигнеева говорилось, что центральную площадь города "взяли довольно легко, потому что в принципе украинские войска не намеревались ее удерживать".

Полчаса спустя Михаил Андроник в своем сюжете заявил: "Центральная площадь Артемовска была превращена в большой укрепрайон - по центру нарыты окопы, ко углам установлены долговременно защищенные огневые точки".

По материалам Службы мониторинга Би-би-си

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