Окопы и "зубы дракона": на спутниковых снимках видны оборонительные укрепления России на востоке Украины и в Крыму

Даниэль Палумбо и Эруэн Риво

Би-би-си Verify

36 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Бетонные противотанковые заграждения на линии пляжа. Противотанковые рвы вдоль крупного шоссе. Анализ спутниковых снимков, проведенный "Би-би-си Verify"*, демонстрирует масштабные оборонительные сооружения, которые Россия строит в ходе подготовки к контрнаступлению Украины.

После нескольких месяцев тупика на фронтах контрнаступление, к которому готовится Украина, должно стать для страны решающим испытанием. Киев стремится доказать, что способен добиться значительных успехов на поле боя с помощью оружия, полученного от Запада для освобождения своих земель.

Изучив сотни спутниковых снимков, Би-би-си определила несколько ключевых участков оккупированных территорий, на которых Россия с октября активно роет окопы и создает другие оборонительные сооружения.

Эти четыре участка дают представление о том, чего Россия ожидает от контрнаступления и с какого рода обороной могут столкнуться украинские военные.

1. Западный берег Крыма

Аннексированный Россией в 2014 году Крым в недавнем прошлом был известен своими пляжными курортами.

Теперь вместо шезлонгов и зонтиков береговая линия протяженностью 25 км усеяна оборонительными сооружениями, установленными российскими войсками.

На изображении ниже показан открытый песчаный пляж на западном побережье полуострова, единственный не имеющий естественной защиты - такой как скалы или холмы.

Во-первых, вдоль берега расположены "зубы дракона": ряды бетонных блоков пирамидальной формы, которые должны преградить путь танкам и другой военной технике.

За ними проходит линия траншей, призванная обеспечить укрытие от наступления. Вдоль траншей также можно заметить несколько бункеров.

Снимок был сделан в марте. Стопки деревянных стройматериалов, экскаваторы и запасы "зубов дракона", которые видны на нем, говорят о том, что строительные работы на тот момент еще продолжались.

Как предполагают некоторые военные эксперты, эти оборонительные сооружения, скорее всего, являются мерой предосторожности, а не признаком того, что Россия ожидает нападения с моря, учитывая небольшие размеры украинского флота.

"Эти укрепления, скорее всего, нужны для того, чтобы отвадить Украину от смелых попыток провести операцию по нападению на Крым с моря, а не с суши", - считает аналитик военной разведки Лейла Гест.

Укрепление пляжа - это только один из примеров обширной сети траншей, показанной черными точками на карте ниже. Это изображение создано по материалам Брэйди Африка - аналитика, работающего с открытыми источниками.

Специалисты из BBC Verify обнаружили и несколько других ключевых участков с российскими укреплениями, изучив отдельные окопы из видео в социальных сетях.

Определив их точное местоположение, журналисты затем смогли отследить целые сети траншей с помощью спутниковых изображений.

2. Токмак

Небольшой город Токмак Запорожской области лежит на ключевом юго-восточном пути, отвоевав который, украинские силы могли бы отрезать Крым от других территорий, удерживаемых Россией.

Сообщалось, что россияне вывезли из Токмака и других близлежащих населенных пунктов гражданское население, чтобы превратить город в военную крепость. Это дало бы российской армии доступ к снабжению и базу для отступления.

Спутниковый снимок Токмака (выше) показывает, как к северу от города была создана система траншей из двух линий. Это направление, с которого Украина потенциально могла бы атаковать город.

За этими траншеями находится еще одно кольцо укреплений города с тремя уровнями защиты, которые можно отчетливо увидеть на этом спутниковом снимке более крупного плана.

В верхней части спутникового снимка виден противотанковый ров. Обычно такие рвы имеют глубину не менее 2,5 м и предназначены для блокировки любых вражеских танков, которые попытаются пересечь границу.

За рвом несколько рядов "драконьих зубов" и еще одна сеть траншей.

Но украинской армии, скорее всего, предстоит столкнуться и с другими ловушками.

Весьма вероятно, что участки между тремя линиями обороны Токмака были заминированы, считает Марк Канчиан из американской организации Центр стратегических и международных исследований.

"Минные поля - стандартная часть обороны, и русские широко использовали их на протяжении всей войны", - говорит он.

"Здесь они будут крупными и лучше замаскированными. Их цель - замедлить украинские атаки для того, чтобы другие боевые части - артиллерия и пехота- могли нанести удар по наступающим", - отметил Канчиан.

Журналисты BBC Verify обнаружили еще три города вблизи Токмака, укрепленные аналогичным образом.

3. Трасса Е105

Линия противотанковых рвов и траншей теперь проходит вдоль 35-километрового участка автомагистрали E105 к западу от Токмака.

Автомагистраль E105 имеет стратегическое значение, соединяя удерживаемый Россией Мелитополь на юге с подконтрольным Украине Харьковом на севере. Сторона, которая контролирует эту дорогу, может легко перемещать войска по региону.

Если украинские силы попытаются воспользоваться этой магистралью, Россия, скорее всего, обстреляет ее тяжелой артиллерией из-за своих укреплений. Со своих позиций Россия может обстрелять и другую близлежащую дорогу - Т401.

"Россиян беспокоят недавно созданные украинские бронетанковые подразделения. Если эти подразделения доберутся до главной магистрали, они смогут двигаться очень быстро", - говорит Канчиан.

"Российская оборона стремится отодвинуть их от дорог и, следовательно, замедлить", - добавляет экперт.

4. Ровнополь

Порт Мариуполь имеет стратегическое значение, будучи расположенным между оккупированными Россией территориями на востоке Украины и Крымом на юге. Он также стал символом отважного сопротивления Украины российскому вторжению: бойцы, заблокированные в осажденном городе, до последнего отказывались сдаться российским захватчикам.

Россия ожидает, что Украина попытается вернуть Мариуполь. Учитывая это, BBC Verify решила осмотреть территорию вокруг города и обнаружила множество круговых траншей.

Недалеко от небольшого поселка Ровнополь примерно в 55 км к северу от Мариуполя хорошо заметны траншеи в форме замкнутых кругов. Каждая из них имеет в центре насыпь земли - предположительно, либо для защиты артиллерии, либо для обеспечения устойчивости оружия.

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

Круговые траншеи дают солдатам укрытие и позволяют перемещать артиллерию для стрельбы в любом направлении.

Это свидетельствует о том, что, помимо своих основных сетей окопов, Россия готовится защищать и участки открытой местности (без естественной защиты от холмов и рек).

Как отмечают некоторые аналитики, с помощью аналогичных спутниковых снимков и разведывательных беспилотников украинские военные видят многие из этих средств защиты и ищут способы их обойти.

"Поэтому россияне, вероятно, попытаются направить украинскую армию по маршрутам, которые сильно заминированы и будут обстреливаться российской артиллерией", - отмечает Александр Лорд, специалист из компании Sibylline Ltd, анализирующей глобальные риски.

Спутниковые снимки показывают очевидные укрепления, но все это может быть лишь частью плана России.

Над текстом также работал Том Спенсер.

*"Би-би-си Verify" - новый отдел Би-би-си, состоящий из журналистов-расследователей, которые занимаются поиском, проверкой и анализом информации из открытых источников.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: