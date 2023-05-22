На Би-би-си подали в суд за обвинения в адрес индийского премьера Моди

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В феврале индийские налоговики при поддержке полиции провели обыски в офисах Би-би-си в Дели и Мумбаи

Высокий суд Дели принял иск против Би-би-си, податели которого обвиняют Британскую вещательную корпорацию в клевете на Индию. Речь в иске идет о документальном фильме, в котором содержатся обвинения в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Иск подала общественная организация Justice on Trial из штата Гуджарат, где Нарендра Моди был главой правительства и о событиях в котором идет речь в документальном фильме Би-би-си "Индия: вопрос Моди" ("India: the Modi question").

Истцы заявляют, что этот фильм очерняет образ Индии и содержит клевету в отношении премьер-министра и правоохранительной системы Индии.

Высокий суд Дели предписал Би-би-си до 25 сентября дать ответ на иск. Официальных комментариев по поводу этого судебного разбирательства Би-би-си сейчас не дает.

В документальном фильме, вышедшем в январе и вызвавшем недовольство властей Индии, его авторы рассказали о попавшем в их руки отчете британского Форин-офиса о погромах 2002 года в Гуджарате.

Столновения в феврале 2002 года начались после поджога поезда с паломниками-индусами и смерти 58 из них. В итоге погибли, по официальным данным, 1044 человека, из них 790 были мусульманами. По неофициальным оценкам, погибло до двух тысяч человек.

В отчете МИД Великобритании говорилось, что Нарендра Моди, тогдашний глава правительства штата, несет прямую ответственность за создание атмосферы безнаказанности, которая и привела к масштабным погромам.

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Сам Моди всегда отвергал эти обвинения, а в 2013 году этот вопрос рассматривал Верховный суд Индии и пришел к выводу, что улик против Моди недостаточно для уголовного преследования.

Реакция на фильм

В феврале налоговая служба Индии провела обыски в офисах Би-би-си в Дели и Мумбаи. В апреле против представительств Би-би-си было открыто дело о нарушениях валютных правил.

Документальный фильм "Индия: вопрос Моди" был показан только на территории Британии и только на платформах Би-би-си, однако в Индии распространялись пиратские копии, которые власти потребовали заблокировать, назвав фильм "снятой в духе колониализма враждебной пропагандой".

Би-би-си в январе заявляла, что предлагала правительству публично ответить на прозвучавшие в фильме обвинения в адрес Моди, но оно отказалось.