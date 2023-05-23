Суд не разрешил принцу Гарри самому оплачивать услуги охранников из полиции, чтобы не создавать опасного прецедента

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Главные проблемы принца Гарри заключаются в том, что он по-прежнему хочет иметь королевский статус, не выполняя королевских обязанностей. В свое время официальное заявление Букингемского дворца гласило, что "нельзя быть членом королевской семьи наполовину"

Принц Гарри проиграл судебный иск, оспаривающий запрет оплачивать полицейскую охрану его самого и его семьи из собственных средств.

Адвокаты принца считали, что этот запрет необоснован и что Гарри имеет право сам платить за охрану своей семьи, когда они находятся на территории Соединенного Королевства. Охрана была снята после того, как герцог и герцогиня Сассекские отказались выполнять обязанности "работающих" членов королевской семьи.

Однако судья постановил оставить запрет в силе. Юристы, представляющий Хоум-офис, заявили, что нельзя создавать прецедент, позволяя богатым людям "покупать" безопасность у полиции.

Это решение последовало за однодневным судебным слушанием в Лондоне, состоявшимся на прошлой неделе.

Отказ принца и его жены выполнять обязанности членов королевской семьи означал и изменение в статусе его охраны.

Это решение было принято в начале 2020 года исполнительным комитетом по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC) от имени министерства внутренних дел, отвечающего за полицию, иммиграцию и безопасность.

Адвокаты принца Гарри также утверждали, что в законодательстве есть положения, допускающие оплату "особых полицейских услуг", следовательно "оплата такой полицейской деятельности не противоречит общественным интересам или доверию общества к лондонской полицейской службе".

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На это юристы Хоум-офиса заявили, что оплата услуг специально подготовленных офицеров полиции, вовсе не то же самое, что оплата услуг рядовых полицейских во время футбольных матчей. Они добавили, что неразумно подвергать опасности сотрудников полиции только потому, что какое-то частное лицо готово оплатить их работу.

Кроме того, они отметили, что RAVEC категорически высказался против того, чтобы "состоятельному человеку было разрешено покупать услуги по безопасности", и что это является политическим, а не юридическим вопросом.

В июле прошлого года принцу Гарри удалось получить добро на рассмотрение законности решения о лишении его полицейской защиты. Это судебное слушание еще не начиналось.

По словам королевского корреспондента Би-би-си Шона Коглана, количество исков Гарри таково, что иногда кажется, что он является представителем британского суда, а не королевского двора.