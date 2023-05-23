Британия ужесточает визовые правила после рекордного наплыва иммигрантов

час назад

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Автор фото, Getty Images

Британия вводит новые иммиграционные ограничения: теперь иностранные аспиранты, обучение которых не связано с исследовательской работой, не смогут привозить в Британию свою семью.

По данным официального статистического отчета, результаты которого будут обнародованы через два дня, только за прошлый год родственникам иностранных аспирантов было выдано почти 136 тыс. виз, в 9 раз больше, чем в 2019 году. А с начала этого года в страну на законных основаниях уже въехало 700 тыс. человек.

Как заявил на совещании кабинета министров Риши Сунак, новые меры призваны снизить наплыв в страну иммигрантов.

По новым правилам партнеры и дети аспирантов, обучение которых не подразумевает исследовательскую деятельность, не смогут подавать на визы, дающие вид на жительство в Британии, пока не закончится курс обучения аспиранта.

Как отметила министр внутренних дел Суэлла Браверман, число виз, выдаваемых таким иждивенцам, настолько возросло, что "настало время перекрыть этот поток с тем, чтобы снизить уровень иммиграции".

В своем послании членам парламента министр добавила, что новые ограничения с одной стороны снизят иммиграцию, а с другой обеспечат те экономические преимущества, которые аспиранты могут привнести в жизнь Британии.

В свою очередь организация Universities UK (UUK), объединяющая британские университеты и ведающая делами иностранных аспирантов, признала, что значительный рост числа виз, выдаваемых родственникам таких аспирантов, порой сказывается на местных общинах, поскольку это увеличивает нагрузку на систему образования и здравоохранения и ведет к сокращению доступного жилья.

"Учитывая все это, некоторые точечные меры с целью снизить этот приток были бы разумными", - заявил директор международного отделения UUK Джейми Эрроусмит. При этом он призвал власти к тесному сотрудничеству с университетами и мониторингу эффекта, который произведут новые ограничительные меры.

В настоящее время от аспирантов, желающих получить визы для своих родственников, требуется предоставить документы о таком родстве и заплатить по 490 фунтов (около 600 евро) за каждую визу. Кроме того, получившие такую визу родственники обязаны платить ежегодный взнос в Национальную систему здравоохранения в размере, примерно равном стоимости самой визы.

Брексит, Китай и Украина

Прошлый год был особенный, потому что Британия открыла границы для гонконгцев и украинцев из-за подавления свобод в бывшей колонии и агрессии России против Украины.

После брексита Британия смягчила иммиграционные правила, поскольку после выхода из ЕС 450 млн европейцев потеряли право свободно приезжать и работать в Великобритании.