США: губернатор Флориды Рон Десантис намерен объявить в твиттере об участии в президентских выборах 2024 года

12 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Рон Десантис поборется с Дональдом Трампом за право номинироваться на выборы от Республиканской партии

Губернатор Флориды Рон Десантис намерен объявить о своем участии в президентской кампании 2024 года в ходе дискуссии в твиттере с Илоном Маском, которая состоится в среду на платформе Twitter Spaces. Позже тем же вечером, как сообщает NBC, в соцсетях появится видео, подготовленное его избирательным штабом.

Десантис таким образом присоединится ко все расширяющемуся списку республиканцев, желающих принять участие в президентской гонке, и станет главным соперником Дональда Трампа, также рассчитывающего на номинацию.

Его участие в президентской гонке весьма примечательно, в частности, потому, что он заметно расходится с Джо Байденом в отношении к войне в Украине.

Ранее на мероприятии, организованном изданием Wall Street Journal, Маск объявил о том, что впервые заявление об участии в президентской гонке будет сделано в соцсетях. При этом остается неясным, поддерживает ли сам Маск кандидатуру Десантиса, согласившись вести эту дискуссию в твиттере и предоставив губернатору Флориды свою платформу.

Заявление Десантиса должно совпасть по времени с началом сбора средств на его избирательную кампанию в Майами и положить конец продолжавшимся много месяцев разговорам среди его сторонников о том, захочет ли он выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах.

Ожидается, что Десантис будет позиционировать себя как успешный консервативный политик с хорошим послужным списком и без излишней театральности, так присущей Трампу. Он даже позволил себе недавно слабо завуалированную критику в адрес экс-президента, отметив, что задача настоящего руководителя - не создавать собственный бренд или болтать в соцсетях.

Консерватор до мозга костей

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Республиканец Рон Десантис стал губернатором Флориды в 2019 году, а в прошлом году он был триумфально переизбран с рекордным перевесом голосов. Уже тогда начались разговоры о том, что он вынашивает президентские амбиции и уже в следующем году может выставить свою кандидатуру на республиканских праймериз.

Политические взгляды Десантиса отличаются консерватизмом: он последовательно занимает жесткую позицию в вопросах гендерной идентичности, преподавания в школах расовых вопросов, а также выступает категорически против абортов.

Когда республиканцы штата предложили запретить учителям рассказывать детям о сексуальной ориентации, оставив обсуждение этой темы на усмотрение родителей, Рон Десантис заявил о своей поддержке этого законопроекта.

Активисты назвали документ "Не говори "гей" и предупреждали, что он может привести к нарушению прав ЛГБТ-учащихся.

Однако его электорату, похоже, такая позиция весьма импонирует: судя по результатам опросов, за три года руководства штатом губернатор Флориды нарастил популярность у избирателей из всех демографических категорий.

Микки Маус против

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Под нажимом своих сотрудников компания Disney выступила против закона о запрете преподавания гендерных вопросов для младшеклассников

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Жесткая консервативная позиция будущего кандидата уже принесла ему один неприятный судебный иск. Гигант индустрии развлечений компания Disney обвинила губернатора Флориды в организации "кампании мести со стороны правительства".

Юридическое сражение началось в прошлом году, когда Disney выступил против того самого закона, запрещающего обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в начальных школах и поддержанного Десантисом.

После чего флоридские чиновники решили аннулировать два соглашения, которые давали компании Disney обширный контроль над расширением курортного комплекса. Десантис сказал, что не считает, что предоставление таких обширных полномочий частной корпорации отвечает интересам государства.

Соглашения были аннулированы правлением, назначенным Десантисом, 26 апреля, а буквально через несколько минут Disney подала в федеральный суд на Десантиса, назначенный им совет директоров и других должностных лиц штата, утверждая, что это - "целенаправленная кампания возмездия со стороны правительства".

Украинский вопрос

Позиция Десантиса по отношению к войне в Украине заметно отличается от политики администрации Джо Байдена.

В марте Десантис даже назвал эту войну "территориальным спором" между Россией и Украиной. Ему, правда пришлось объясниться после резкой критики в его адрес, но даже в том объяснении Десантиса проступало, что там "не всё так однозначно". Губернатор Флориды подчеркнул, что Россия не имела права вторгаться в суверенную страну, но не преминул отметить, что "там много этнических русских".

В апреле Рон Десантис, ранее скептически высказывавшийся по поводу массированной американской военной помощи Киеву, призвал к мирным переговорам между Россией и Украиной, против которых выступает Киев, настаивающий, что сначала Украине нужно вернуть свои законные территории.