Додик в Москве. Зачем лидер боснийских сербов встречался с Путиным?

час назад

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Автор фото, EPA Подпись к фото, В 2022 году, после начала войны в Украине, лидер боснийских сербов Милорад Додик побывал в Москве дважды (архив)

Лидер боснийских сербов Милорад Додик во вторник отправился с визитом в Москву и встретился с Владимиром Путиным, несмотря на то, что с начала российской агрессии в Украине Россия оказалась почти в полной изоляции со стороны европейских стран.

Додик возглавляет Республику Сербскую, являющуюся административной частью Боснии и Герцеговины.

Сама Босния и Герцеговина - одна из трех европейских стран, наряду с Сербией и Беларусью, до сих пор не поддержавших антироссийские санкции. Правда, как говорят аналитики, причина этому - юридические препятствия, связанные с сопротивлением Республики Сербской, а не осознанное решение Сараево.

С начала вторжения в Украину Сараево и Банялука не разделяют общей позиции по большинству вопросов, связанных с этой воиной, включая вопрос о санкциях.

Из-за юридических препятствий, связанных с сопротивлением Республики Сербской, Босния и Герцеговина - одна из трех европейских стран, наряду с Сербией и Беларусью, до сих пор не поддержавших антироссийские санкции.

С прошлого года страна является кандидатом на членство в Евросоюзе, стремится в НАТО и осуждает российскую агрессию в Украине.

Республика Сербская с поощрения Москвы всячески противится курсу Сараево на вступление в эти блоки.

Кроме того, руководство РС выступает за независимость от Боснии и Герцеговины, что тоже горячо поддерживается в Кремле.

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"Республика Сербская продолжает сотрудничать с Россией и имеет право, несмотря на давление, вести собственную политику", - написал Додик перед поездкой в инстаграме, отметив, что собирается обсудить с Владимиром Путиным некоторые экономические проекты и важные геополитические проблемы.

Перед встречей с Путиным Додик провел переговоры с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым, в ходе которых, как сообщает пресс-служба Совбеза, "состоялся обмен мнениями по проблематике региональной безопасности в современных геополитических условиях".

С начала войны в Украине ни один политик из страны ЕС или страны-кандидата в ЕС не посещал Россию, а для Додика это уже третья поездка, и некоторые аналитики называют ее очередной пощечиной Западу.

Он виделся с Путиным в июне прошлого года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, а затем в сентябре в Москве - прямо перед всеобщими выборами в Боснии и Герцеговине.

К слову, лидер боснийских сербов совершает визиты в Москву перед каждыми выборами - общими или местными - на протяжении многих лет.

Цель визита

По мнению экономиста Светланы Ценич, бывшего министра финансов Республики Сербской, скорее всего, в этот раз Додик отправился в Россию за финансовой поддержкой.

"Он едет туда в расчете получить деньги, потому что облигации Венской фондовой биржи должны быть погашены в июне, а это огромная сумма, которой у Республики Сербской нет", - сказала Ценич в комментарии Би-би-си.

Недавно Милорад Додик наградил Владимира Путина орденом Республики Сербской, что вызвало бурю критики в Боснии и Герцеговине и на международном уровне.

"Европейский союз осуждает решение властей РС присудить награду Путину, поскольку он несет прямую ответственность за незаконную агрессию против Украины, страдания украинских граждан и разрушение инфраструктуры", - заявили в Еврокомиссии, пригрозив Республике Сербской полной изоляцией.

Но Додик, похоже, верит в свои ставки.

"Он [Путин] никогда не просил меня что-либо сделать, он просто спрашивал, чем он может помочь", - так Додик описывал свои встречи с российским президентом.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Россия поддерживает любое сопротивление Республики Сербской прозападному курсу Сараево, а еще больше она поддерживает стремление РС к независимости, что угрожает территориальной целостности Боснии и Герцеговины

Эксперты указывали, что одной из центральных тем встречи Додика с Путиным в Москве будет более выгодная цена на российский газ для РС.

В комментарии Би-би-си эксперт по балканской политике Таня Топич заявила, что Республика Сербская десятилетиями получала от России все, о чем просила, но в этот раз, по ее мнению, Додик проездит зря.

Россия, истощенная войной и понесшая огромные убытки из-за отказа многих стран от ее нефти и газа, вряд ли может себе позволить раздавать скидки на свои ресурсы даже близким союзникам, как она делала это раньше.

Подробностей о встрече Додика с Путиным нет, но на сайте Кремля появилось сообщение о том, что Путин на встрече поблагодарил президента Республики Сербской за нейтральную позицию по Украине.

Поездка-провокация

По мнению наблюдателей, поездка главы боснийских сербов в Россию также является своеобразным вызовом Западу, который наложил санкции на многие структуры Республики Сербской и на Додика лично с формулировкой "за подрыв законности и с трудом завоеванного мира в Боснии и Герцеговине".

Милорад Додик неоднократно подчеркивал, что Республика Сербская нейтральна по отношению к войне на Украине, но не согласна участвовать в "антироссийской истерии".

Он заявляет, что не приемлет политику подчинения, которую навязывает Запад, когда речь идет об антироссийских санкциях.

В марте этого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, судя по поступкам Додика на внешней арене и во внутренней политике, он явно идет по авторитарному пути российского президента Путина.