В столице Судана - затишье: перемирие впервые соблюдается

39 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Вымерший город. Улица пятимиллионного Хартума 23 мая

Жители столицы Судана, Хартума, сообщают, что в городе впервые с середины апреля, с начала боев, установилось относительное затишье: объявленное с понедельника прекращение огня в основном соблюдается.

По словам местного жителя, с которым поговорила Би-би-си, через несколько минут после начала перемирия вечером в понедельник армейская авиация нанесла удары по местам расположения "Сил быстрой поддержки", но после этого авиаударов по столице больше не было.

В то же время в Хартуме время от времени слышна артиллерийская стрельба.

Военизированная группировка "Силы быстрой поддержки", с которой воюет армия Судана, сейчас контролирует большую часть Хартума и его городов-спутников, Омдурмана и Северного Хартума, которые фактически составляют с ним одно целое.

Как сообщает AFP со ссылкой на местных жителей, в городах Эль-Генейна и Ньяла в провинции Дарфур на западе Судана, где тоже шли ожесточенные бои, сейчас тоже стало относительно тихо.

Бои в Судане вспыхнули 15 апреля. Они стали продолжением борьбы за за власть, которую ведут два наиболее влиятельных генерала в стране. Глава регулярной армии и фактически президент страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сражается со своим заместителем - командующим "Силами быстрой поддержки" генералом Мохамедом Хамданом Дагало, также известным как Хемети (иногда пишется как Хемедти или Хамедти).

Посредничеством между воюющими сторонами занялись США и Саудовская Аравия. Под их давлением было объявлено уже несколько перемирий, и все они немедленно срывались, но это последнее, как утверждают США, отличается от предыдущих, поскольку договоренность о нем включает механизм мониторинга.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что этот мониторинг будет дистанционным, но пускаться в детали не стал.

"Если перемирие будет нарушено, мы об этом узнаем, и мы привлечем нарушителей к ответу через санкции и другие имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", - сказал Блинкен в видеообращении к народу Судана.

Лидер "Сил быстрой поддержки" генерал Мохамед Хамдан Дагало перед самым началом перемирия выпустил воинственное заявление, в котором сказал, что его войска не прекратят сражаться, пока не "положат конец этому перевороту".

Житель Хартума Моэ Фаддул рассказал Би-би-си, что через несколько минут после формального начала перемирия самолеты армии Судана нанесли два мощных удара по военной авиабазе к западу от города.

"Наш дом трясло", - сказал Фаддул.

Затем, по его словам, был еще стычки, но затем все затихло.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Перемирие - это шанс для ещё оставшихся в Хартуме мирных жителей бежать из города

Город, по словам Фаддула, почти вымер: большинство жителей бежали, машин на дорогах нет, и на улицах лишь изредка видны люди, слоняющиеся в поисках еды или воды.

Перемирие, согласно договоренности между армией и СПБ, должно продлиться семь дней, и за это время, возможно, в Хартум удастся доставить гуманитарную помощь - продовольствие и медикаменты.