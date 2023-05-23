В столице Судана - затишье: перемирие впервые соблюдается
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Жители столицы Судана, Хартума, сообщают, что в городе впервые с середины апреля, с начала боев, установилось относительное затишье: объявленное с понедельника прекращение огня в основном соблюдается.
По словам местного жителя, с которым поговорила Би-би-си, через несколько минут после начала перемирия вечером в понедельник армейская авиация нанесла удары по местам расположения "Сил быстрой поддержки", но после этого авиаударов по столице больше не было.
В то же время в Хартуме время от времени слышна артиллерийская стрельба.
Военизированная группировка "Силы быстрой поддержки", с которой воюет армия Судана, сейчас контролирует большую часть Хартума и его городов-спутников, Омдурмана и Северного Хартума, которые фактически составляют с ним одно целое.
Как сообщает AFP со ссылкой на местных жителей, в городах Эль-Генейна и Ньяла в провинции Дарфур на западе Судана, где тоже шли ожесточенные бои, сейчас тоже стало относительно тихо.
Бои в Судане вспыхнули 15 апреля. Они стали продолжением борьбы за за власть, которую ведут два наиболее влиятельных генерала в стране. Глава регулярной армии и фактически президент страны генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан сражается со своим заместителем - командующим "Силами быстрой поддержки" генералом Мохамедом Хамданом Дагало, также известным как Хемети (иногда пишется как Хемедти или Хамедти).
Посредничеством между воюющими сторонами занялись США и Саудовская Аравия. Под их давлением было объявлено уже несколько перемирий, и все они немедленно срывались, но это последнее, как утверждают США, отличается от предыдущих, поскольку договоренность о нем включает механизм мониторинга.
Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что этот мониторинг будет дистанционным, но пускаться в детали не стал.
"Если перемирие будет нарушено, мы об этом узнаем, и мы привлечем нарушителей к ответу через санкции и другие имеющиеся в нашем распоряжении инструменты", - сказал Блинкен в видеообращении к народу Судана.
Лидер "Сил быстрой поддержки" генерал Мохамед Хамдан Дагало перед самым началом перемирия выпустил воинственное заявление, в котором сказал, что его войска не прекратят сражаться, пока не "положат конец этому перевороту".
Житель Хартума Моэ Фаддул рассказал Би-би-си, что через несколько минут после формального начала перемирия самолеты армии Судана нанесли два мощных удара по военной авиабазе к западу от города.
"Наш дом трясло", - сказал Фаддул.
Затем, по его словам, был еще стычки, но затем все затихло.
Город, по словам Фаддула, почти вымер: большинство жителей бежали, машин на дорогах нет, и на улицах лишь изредка видны люди, слоняющиеся в поисках еды или воды.
Перемирие, согласно договоренности между армией и СПБ, должно продлиться семь дней, и за это время, возможно, в Хартум удастся доставить гуманитарную помощь - продовольствие и медикаменты.
США выделили 245 млн долларов на помощь Судану и соседним странам, куда бежали от боев сотни тысяч суданцев.