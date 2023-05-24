В доме, где родился Гитлер, устроят курсы прав человека

14 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Дом, в котором родился Гитлер, правительство Австрии принудительно выкупило в 2016 году

В доме в австрийском городке Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер, собираются разместить курсы повышения квалификации для полицейских, на которых будут изучать права человека.

Адольф Гитлер родился в этом старинном доме, в съемной комнате на последнем, третьем этаже, в 1889 году и провел в нем младенцем всего несколько месяцев, но этот факт и сейчас, спустя почти 80 лет после разгрома нацизма, делает этот дом объектом повышенного внимания, конфликтов и дискуссий.

Правительство выкупило этот дом у владелицы в принудительном порядке, после долгой тяжбы, в 2016 году, и теперь планирует осенью начать его перестройку, чтобы разместить там курсы полицейских.

Однако многие австрийцы требуют снести дом, чтобы он не служил местом поклонения для неонацистов, и это требование поддержала в 2016 г специально созданная экспертная комиссия.

Другие тогда, в 2016 году, выступали за то, чтобы сделать в доме центр приема беженцев (это был период большой волны беженцев с Ближнего Востока, прежде всего из Сирии).

Третьи хотели сделать в нем музей освобождения Австрии от нацизма и говорили, что снос дома будет отдавать ретушированием истории страны.

Четвертые просто выступали против сноса дома XVII века постройки, потому что он является частью старого города Браунау-ам-Инна.

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В итоге МВД решило разместить в нем курсы. Перестройка должна завершиться к 2025 году.

В годы нацизма этот дом в городке на северо-западе Австрии, прямо на границе с Германией, был превращен в место поклонения Гитлеру и привлекал толпы туристов.

Затем, после войны, в течение нескольких десятков лет правительство Австрии арендовало дом у его владелицы, Герлинды Поммер. Она получила дом в наследство от матери, а та купила его сразу после войны у бывшего высокопоставленного чиновника нацистского режима.

Правительство поселило в доме благотворительную организацию, которая ухаживала за людьми с особыми потребностями.

Затем Герлинда Поммер воспротивилась планам провести ремонт, и договор об аренде был приостановлен.

После пяти лет препирательств власти Австрии приняли закон, по которому принудительно выкупили дом за 800 тысяч евро. Фрау Поммер подала в суд, и через три года суд принял решение, что правительство должно заплатить ей 1,5 млн евро.