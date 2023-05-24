"Миссия невыполнима": компания сэра Ричарда Брэнсона Virgin Orbit продана по частям

36 минут назад

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Автор фото, Ministry of Defence

Космическая компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Orbit прекратила существование всего через несколько месяцев после крупной неудачи: в январе ей не удалось осуществить первый в истории запуск спутника с территории Великобритании.

Активы компании, базирующейся в Калифорнии, проданы всего за 36 млн долларов. В 2021 году Virgin Orbit оценивалась в 3,7 млрд.

В марте этого года руководство компании заявило, что не смогло привлечь в проект новые инвестиции и вынуждено уволить около 85% сотрудников.

В начале апреля юристы Virgin Orbit подали в США заявление о защите от банкротства.

В соответствии с 11-й главой Кодекса США о банкротстве, защита от банкротства подразумевает, что компания может продолжать работу и решать свои финансовые проблемы, находясь под защитой от кредиторов.

Однако вскоре было принято решение о продаже активов.

Штаб-квартира Virgin Orbit, ракетный завод и оборудование куплены за 16,1 млн долларов конкурирующим стартапом Rocket Lab.

Переоборудованный самолет Boeing 747, получивший название Cosmic Girl и предназначавшийся для использования в качестве ракеты-носителя первой ступени, продан за 17 млн долларов аэрокосмической фирме Stratolaunch.

Компания Launcher Inc. за 2,7 млн купила стартовую площадку Virgin Orbit в пустыне Мохаве.

Разбитые мечты о космосе

Миссия, которая окончилась неудачей и привела к закрытию компании, должна была стать важной вехой в освоении космоса Великобританией.

Ракета LauncherOne успешно стартовала, но не достигла своей целевой орбиты.

Сэр Ричард Брэнсон не раз заявлял, что стремится сделать Британию игроком мирового значения в вопросах космоса - от строительства спутников и ракет до создания космодромов.

Компания Virgin Orbit была основана в 2017 году как часть бизнес-империи Ричарда Брэнсона, в которую также входят авиакомпания Virgin Atlantic и компания по космическому туризму Virgin Galactic.

Основная задача Virgin Orbit - отправка небольших спутников на околоземную орбиту с помощью модифицированных самолетов Boeing 747.