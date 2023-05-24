Украинская православная церковь перешла на Григорианский календарь

час назад

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Подпись к фото, Решение было принято на архиерейском соборе подавляющим большинством голосов. Против проголосовал лишь один епископ, и один воздержался

24 мая Православная церковь Украины полностью утвердила переход на новый календарь. Ранее о таком же решении сообщила Украинская греко-католическая церковь.

Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея в январе 2019 года, тем самым став административно независимой.

Вопрос о реформе был решен на архиерейском соборе (собрании всех епископов), который проходил в Трапезной церкви Киево-Печерской лавры.

Уже с 1 сентября большинство христиан Украины станет отмечать церковные праздники в другие дни: Рождество - 25 декабря, а не 7 января, Покров - 1 октября, а Крещение - 6 января.

Согласно социологическому опросу, проведенному в июле 2022 года, 72% украинцев называют себя православными, из которых лишь 4% говорят о принадлежности к Украинской православной церкви Московского патриархата. До войны, развязанной Россией в Украине, таких было 15%.

Ранее реформа была единогласно поддержана на заседании церковного синода 23 мая.

Несмотря на то, что формально переход должен одобрить еще и поместный собор церкви 27 июля 2023 года с участием мирян, по словам предстоятеля ПЦУ митрополита Епифания, вопрос уже решен и переход на новый календарь состоится.

"В 2019 году я говорил, что в течение пяти лет мы сможем перейти, когда будет готово общество. И это время настало, общество готово, мы воплощаем реформу календаря. Но это будет без принуждения, приходы, которые захотят остаться на старом календаре, смогут это сделать. Но со временем все будут на новом календаре", - сказал ВВС News Украина митрополит Епифаний.

"Трудное решение"

Виталий Червоненко, BBC Украина

Переход на новый календарь был непростым шагом, на который не решались десятилетиями. Деятели церкви опасались, что люди не воспримут реформу и будут праздновать по старинке, или же верующие станут переходить в УПЦ Московского патриархата, которая, как и РПЦ, против внедрения календарной реформы.

Автор фото, Unian Подпись к фото, Уже в этом году большинство украинцев будет отмечать Рождество 25 декабря

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Соцопросы подтверждали такие опасения - переход на новый календарь тогда поддерживали лишь15% украинцев.

Трудно было обосновывать необходимость изменить устоявшиеся привычки отмечать церковные праздники по устаревшему Юлианскому календарю лишь тем, что по Григорианскому живет почти весь остальной христианский мир.

Большинство православных церквей живут по новому календарю, а старым до сих пор пользовались только церкви в Украине, Русская православная церковь, Сербская и Грузинская. Из старых патриархатов им пользуется только Иерусалимский.

Еще при Порошенко государство сделало первые шаги к календарной реформе - тогда ввели выходной на Рождество 25 декабря.

Однако настроения украинцев резко поменялись после полномасштабного российского вторжения и того, что РПЦ поддерживает действия Путина и российской армии.

К сугубо техническим календарным аргументам добавились и политические - нужно двигаться от Москвы в сторону Европы. В том числе и в вопросе религиозных праздников.

Уже в конце 2022 года соцопрос показал изменение отношения украинцев. Почти половина опрошенных уже выразили поддержку календарной реформе и преломлению старых порядков, а против были только 31%.

Именно это и подтолкнуло деятелей церкви к проведению реформы.

Когда праздновать Пасху?

Автор фото, Vitaliy Holovin - Corbis Подпись к фото, Пасхальные яйца в Киеве в 2016 году. Пасху будут праздновать по старинке, поскольку ее дата вычисляется по особой формуле, с календарем как таковым не связанной

Если для подавляющего большинства церковных праздников переход с Юлианского на Григорианский календарь ограничивается простым обратным отсчетом 13 дней, то с Пасхой дела обстоят гораздо сложнее.

Пасха отмечается в разные дни года в соответствии с формулой, принятой еще Никейским собором в 325 году: "Первое воскресенье после первого полнолуния после дня весеннего равноденствия".

Казалось бы, все достаточно просто, несмотря на существующую разницу в календарях. Но в дополнение к уже имеющимся различиям, Западное и Восточное христианство по-разному рассчитывают и дни полнолуния.

Западные церкви устанавливают дату Пасхи в соответствии с фактическим астрономическим полнолунием и фактическим равноденствием, наблюдаемым на меридиане Иерусалима. Кроме того, Западное применяет формулу, согласно которой Пасха всегда празднуется после еврейского праздника Песах, поскольку распятие и воскрешение Христа произошли после того, как он прибыл в Иерусалим, чтобы Песах отпраздновать.

Восточная же церковь использует не фактическую, или астрономически правильную дату весеннего равноденствия, а фиксированную дату 21 марта. Также под полнолунием она подразумевает не астрономическое полнолуние, а, так называемое, полнолуние церковное, основанное на особых таблицах.