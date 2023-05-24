Полиция Германии против "Последнего поколения". Экоактивистов обвиняют в организации и поддержке преступной группировки
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Полиция Германии провела рейды в семи землях страны в рамках расследования деятельности экоактивистов из организации "Последнее поколение". Их подозревают в создании и поддержке преступной группировки.
Около 170 полицейских приняли участие в рейдах в Берлине, Баварии, Дрездене, Гамбурге и других местах, кроме того был закрыт веб-сайт группы и заморожены два ее аккаунта в соцсетях.
По данным полиции, прокуратура ведет расследование в отношении семи подозреваемых в возрасте от 22 до 38 лет. Пока что никого из них не арестовали.
"На нынешнем этапе следствия мы подтвердили факты существования преступного сообщества", - сказал Клаус Руланд, представитель прокуратуры Мюнхена. - Вещественные доказательства, изъятые в ходе обысков, будут изучены в ближайшие недели, и им будет дана оценка".
На это представители "Последнего поколения" заявили, что вся их деятельность прозрачна и законна, активисты во время протестов не скрывают ни имен, ни лиц и заранее предупреждают о своих мероприятиях.
Пресс-секретарь группы Эйми Ван Баален предъявленных организации обвинений не признала и призвала всех граждан Германии присоединиться к протестным маршам, запланированным на 31 мая, чтобы выдвинуть более жесткие требования, которые должны включать полный запрет на использование углеводородного топлива к 2030 году.
Отказываться от угля рано
Между тем, власти Германии, долгие годы находившиеся в авангарде "зеленых" инициатив в Европе, постепенно вынуждены менять свою позицию.
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Конец истории Подкаст
В прошлом году, например, более 30% энергии в стране было произведено с использованием угля. Для сравнения, в Великобритании этот показатель составил всего 1%.
Конечно, в этом можно винить отсутствие российского газа и вывод из эксплуатации атомных электростанций, но факт остается фактом: добиться полного отказа от ископаемого топлива к 2045 году, как ранее обязывалось правительство Германии, скорее всего, не удастся.
Канцлер Германии Олаф Шольц и его правящая коалиция также были не в восторге от действий активистов "Последнего поколения", начиная с замазывания картофельным пюре картины Клода Моне в Потсдамском музее и заканчивая приклеиванием себя к проезжей части в часы пик.
На этой неделе Шольц назвал эти протесты "совершенно безумными", а вице-канцлер Роберт Хабек, кстати, из партии "Зеленых" заявил, что уличные блокады не способствуют защите климата,потому что их участники даже не пытаются добиться какого-либо консенсуса, а лишь раздражают людей.
Преступники, или нет?
Многие акции экоактивистов вызывали такое негодование у публики, что в ряде случаев разгневанные автомобилисты силком тащили приклеевшихся протестующих с проезжей части.
В течение нескольких недель, предшествовавших полицейскому рейду, в Германии шла ожесточенная полемика по поводу того, можно ли юридически считать "Последнее поколение" преступной организацией.
Депутаты-консерваторы требовали ужесточения наказаний, включая тюремное заключение, в то время как либеральные политики и представители общественности предупреждали об опасности авторитарных репрессий.
Есть, и немало, граждан, которые не одобряют тактику группы, но считают, что активисты должны иметь право на мирный протест.
Другая группа по борьбе с изменением климата, Ende Gelände ("Конец истории, добавить нечего"), посетовала, что рейды были нацелены на людей, стремящихся "поднять тревогу по поводу климатического кризиса, а не на тех, кто несет за него ответственность".
Семь подозреваемых обвиняются в организации кампании по сбору не менее 1,4 млн евро в основном для финансирования "дальнейших преступных действий".
Двоих из подследственных активистов подозревают в попытке саботажа в прошлом году нефтепровода, идущего через Альпы от итальянского побережья в Триесте до Ингольштадта в Баварии.
По всей Европе
"Последнее поколение" активно действует и в Берлине. Сообщения о дорогах, перекрытых экоактивистами, стали частным явлением на местных радиостанциях. На прошлой неделе, например, они перекрывали 12 улиц, приклеиваясь либо к дороге, либо к автомобилям.
Согласно опросам общественного мнения, большинство немцев не согласны с тактикой этой группы. В опросе, проведенном в этом месяце журналом Der Spiegel, 79% респондентов назвали действия группы неправильными, и только 16% с ними согласились.
К тому же "Последнее поколение" не ограничивает свою деятельность одной Германией. В среду двое активистов приклеились к площади перед австрийским парламентом в Вене, нарушив запрет на демонстрации перед правительственным зданием.
А в Италии трое протестующих предстали перед судом за то, что в августе прошлого года приклеились к знаменитой античной скульптурной группе "Лаокоон и его сыновья". А их соратники покрасили не менее знаменитый римский фонтан Треви в черный цвет в знак протеста против использования ископаемого топлива.
"Последнее поколение" (Ultima Generazione) Италии говорит, что не остановится до тех пор, пока Италия не прекратит расконсервацию угольных шахт и разведку новых газовых месторождений в стране и не вложит серьезные средства в солнечную и ветровую энергию.