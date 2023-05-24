Полиция Германии против "Последнего поколения". Экоактивистов обвиняют в организации и поддержке преступной группировки

час назад

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Автор фото, HANNIBAL HANSCHKE/EPA-EFE/REX/Shutterstock Подпись к фото, Активисты "Последнего поколения" перекрывали дороги и пачкали картины в музеях в знак протеста против использования ископаемого топлива

Полиция Германии провела рейды в семи землях страны в рамках расследования деятельности экоактивистов из организации "Последнее поколение". Их подозревают в создании и поддержке преступной группировки.

Около 170 полицейских приняли участие в рейдах в Берлине, Баварии, Дрездене, Гамбурге и других местах, кроме того был закрыт веб-сайт группы и заморожены два ее аккаунта в соцсетях.

По данным полиции, прокуратура ведет расследование в отношении семи подозреваемых в возрасте от 22 до 38 лет. Пока что никого из них не арестовали.

"На нынешнем этапе следствия мы подтвердили факты существования преступного сообщества", - сказал Клаус Руланд, представитель прокуратуры Мюнхена. - Вещественные доказательства, изъятые в ходе обысков, будут изучены в ближайшие недели, и им будет дана оценка".

На это представители "Последнего поколения" заявили, что вся их деятельность прозрачна и законна, активисты во время протестов не скрывают ни имен, ни лиц и заранее предупреждают о своих мероприятиях.

Пресс-секретарь группы Эйми Ван Баален предъявленных организации обвинений не признала и призвала всех граждан Германии присоединиться к протестным маршам, запланированным на 31 мая, чтобы выдвинуть более жесткие требования, которые должны включать полный запрет на использование углеводородного топлива к 2030 году.

Отказываться от угля рано

Автор фото, delectus Подпись к фото, Германия пока что не может полностью отказаться от угля. Многие страны Европы, подписавшие соглашение о полном отказе от углеводородного топлива к 2050 году, опасаются, что станут неконкурентоспособными на мировом рынке из-за роста цен на энергоносители

Между тем, власти Германии, долгие годы находившиеся в авангарде "зеленых" инициатив в Европе, постепенно вынуждены менять свою позицию.

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В прошлом году, например, более 30% энергии в стране было произведено с использованием угля. Для сравнения, в Великобритании этот показатель составил всего 1%.

Конечно, в этом можно винить отсутствие российского газа и вывод из эксплуатации атомных электростанций, но факт остается фактом: добиться полного отказа от ископаемого топлива к 2045 году, как ранее обязывалось правительство Германии, скорее всего, не удастся.

Канцлер Германии Олаф Шольц и его правящая коалиция также были не в восторге от действий активистов "Последнего поколения", начиная с замазывания картофельным пюре картины Клода Моне в Потсдамском музее и заканчивая приклеиванием себя к проезжей части в часы пик.

На этой неделе Шольц назвал эти протесты "совершенно безумными", а вице-канцлер Роберт Хабек, кстати, из партии "Зеленых" заявил, что уличные блокады не способствуют защите климата,потому что их участники даже не пытаются добиться какого-либо консенсуса, а лишь раздражают людей.

Преступники, или нет?

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция провела обыски и собрала вещественные доказательства. Теперь следователи и суд должны решить, подпадают ли действия "Последнего поколения" под определение преступной группировки

Многие акции экоактивистов вызывали такое негодование у публики, что в ряде случаев разгневанные автомобилисты силком тащили приклеевшихся протестующих с проезжей части.

В течение нескольких недель, предшествовавших полицейскому рейду, в Германии шла ожесточенная полемика по поводу того, можно ли юридически считать "Последнее поколение" преступной организацией.

Депутаты-консерваторы требовали ужесточения наказаний, включая тюремное заключение, в то время как либеральные политики и представители общественности предупреждали об опасности авторитарных репрессий.

Есть, и немало, граждан, которые не одобряют тактику группы, но считают, что активисты должны иметь право на мирный протест.

Другая группа по борьбе с изменением климата, Ende Gelände ("Конец истории, добавить нечего"), посетовала, что рейды были нацелены на людей, стремящихся "поднять тревогу по поводу климатического кризиса, а не на тех, кто несет за него ответственность".

Семь подозреваемых обвиняются в организации кампании по сбору не менее 1,4 млн евро в основном для финансирования "дальнейших преступных действий".

Двоих из подследственных активистов подозревают в попытке саботажа в прошлом году нефтепровода, идущего через Альпы от итальянского побережья в Триесте до Ингольштадта в Баварии.

По всей Европе

Автор фото, Stefan Müller Подпись к фото, Активисты "Последнего поколения" перекрыли улицу у главного вокзала в Берлине

"Последнее поколение" активно действует и в Берлине. Сообщения о дорогах, перекрытых экоактивистами, стали частным явлением на местных радиостанциях. На прошлой неделе, например, они перекрывали 12 улиц, приклеиваясь либо к дороге, либо к автомобилям.

Согласно опросам общественного мнения, большинство немцев не согласны с тактикой этой группы. В опросе, проведенном в этом месяце журналом Der Spiegel, 79% респондентов назвали действия группы неправильными, и только 16% с ними согласились.

К тому же "Последнее поколение" не ограничивает свою деятельность одной Германией. В среду двое активистов приклеились к площади перед австрийским парламентом в Вене, нарушив запрет на демонстрации перед правительственным зданием.

А в Италии трое протестующих предстали перед судом за то, что в августе прошлого года приклеились к знаменитой античной скульптурной группе "Лаокоон и его сыновья". А их соратники покрасили не менее знаменитый римский фонтан Треви в черный цвет в знак протеста против использования ископаемого топлива.