Вместо Китая: Apple подписала большой контракт на производство чипов в США
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Компания Apple заключила многомиллиардную сделку с американским производителем микрочипов Broadcom с целью использовать в своих устройствах больше деталей, произведенных в США.
В рамках долгосрочного договора две компании будут совместно разрабатывать и производить в Америке компоненты для устройств 5G. Эта сделка стала частью объявленного еще в 2021 году плана Apple по инвестированию 430 млрд долларов в экономику США.
Решение о переходе на микрочипы отечественного производства было принято на фоне усиливающейся торговой войны между Пекином и Вашингтоном в области высоких технологий.
В ходе этого затяжного конфликта США уже наложили ряд ограничительных мер на китайскую индустрию по производству микрочипов и вложили миллиарды долларов в развитие собственного сектора полупроводников.
Китай также не остается в долгу. В начале недели Пекин заявил, что продукция американского гиганта Micron Technology ставит под угрозу национальную безопасность страны.
В последние месяцы законодатели среди как республиканцев, так и демократов оказывают все большее давление на американские технологические гиганты, которые, с их точки зрения, попали в слишком большую зависимость от китайских производителей и деталей.
Apple на этом фоне старается постепенно менять свою цепочку поставщиков. Все больше ее устройств производятся за пределами Китая - в частности, в Индии и Вьетнаме.
А в прошлом году компания объявила, что станет закупать полупроводники у тайваньского гиганта TSMC, производимые на фабрике в Аризоне.
В 2022 году Apple также объявила о планах по производству смартфона iPhone 14 в Индии в рамках новой стратегии по выводу производства из Китая.
В апреле открылись первые розничные магазины смартфонов Apple в Дели и Мумбаи.