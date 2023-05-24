Вместо Китая: Apple подписала большой контракт на производство чипов в США

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Магазин Apple в Шанхае

Компания Apple заключила многомиллиардную сделку с американским производителем микрочипов Broadcom с целью использовать в своих устройствах больше деталей, произведенных в США.

В рамках долгосрочного договора две компании будут совместно разрабатывать и производить в Америке компоненты для устройств 5G. Эта сделка стала частью объявленного еще в 2021 году плана Apple по инвестированию 430 млрд долларов в экономику США.

Решение о переходе на микрочипы отечественного производства было принято на фоне усиливающейся торговой войны между Пекином и Вашингтоном в области высоких технологий.

В ходе этого затяжного конфликта США уже наложили ряд ограничительных мер на китайскую индустрию по производству микрочипов и вложили миллиарды долларов в развитие собственного сектора полупроводников.

Китай также не остается в долгу. В начале недели Пекин заявил, что продукция американского гиганта Micron Technology ставит под угрозу национальную безопасность страны.

В последние месяцы законодатели среди как республиканцев, так и демократов оказывают все большее давление на американские технологические гиганты, которые, с их точки зрения, попали в слишком большую зависимость от китайских производителей и деталей.

Apple на этом фоне старается постепенно менять свою цепочку поставщиков. Все больше ее устройств производятся за пределами Китая - в частности, в Индии и Вьетнаме.

А в прошлом году компания объявила, что станет закупать полупроводники у тайваньского гиганта TSMC, производимые на фабрике в Аризоне.

В 2022 году Apple также объявила о планах по производству смартфона iPhone 14 в Индии в рамках новой стратегии по выводу производства из Китая.