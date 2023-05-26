Грузинский бизнесмен Бидзина Иванишвили отсудил $926 млн у банка Credit Suisse

13 минут назад

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Суд Сингапура постановил, что швейцарский банк Credit Suisse, по вине которого миллиардер и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили потерял часть своего состояния, обязан выплатить пострадавшему 926 млн долларов. Это одна из самых крупных в истории сумм, которые суд когда-либо взыскивал с банка, однако в реальности сумма выплат может быть значительно меньше.

Credit Suisse после вынесения приговора немедленно заявил, что подает апелляцию в арбитражный суд.

Агентство Reuters цитирует постановление Международного коммерческого суда Сингапура (SICC), согласно которому отделение банка действовало недобросовестно и не обеспечило должную безопасность активов предпринимателя.

Credit Suisse уже давно сталкивается с различными трудностями, в том числе с обвинениями в отмывании денег. В марте по просьбе правительства Швейцарии было принято решение о его поглощении конкурентом, также швейцарским банком UBS, хотя изначально оба банка заявляли, что слияние не соответствует их интересам.

По мнению Швейцарского национального банка - центрального банка страны, поглощение Credit Suisse конкурентом - это наилучший способ восстановить доверие рынков к банковской системе и избежать рисков более широкого банковского кризиса.

В чем суть иска

История началась в 2005 году, когда грузинский миллиардер решил вложить в швейцарский банк более миллиарда долларов. Доступ к счету Иванишвили получил советник сингапурского отделения Credit Suisse Патрис Лекодрон.

В 2018 году швейцарский суд признал его виновным в подделке финансовых документов и подписей клиентов банка, включая Иванишвили. Оказалось, что Лекодрон в течение восьми лет подделывал финансовые отчеты о результатах сделок, многие из которых были провальными, и пытался затыкать финансовые бреши в своей схеме, тайно снимая деньги со счетов клиентов.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В прошлом Бидзина Иванишвили возглавлял правительство Грузии, но заявил о своем уходе из политики

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В результате его незаконной деятельности клиенты банка, и в первую очередь Иванишвили, потеряли сотни миллионов долларов. Лекодрон был осужден, но выпущен на свободу в 2019 году, а через год покончил жизнь самоубийством.

Адвокаты Иванишвили из юридической фирмы Drew & Napier подали в суд на Credit Suisse в 2015 году в Сингапуре, Новой Зеландии и на Бермудских островах. Они утверждали, что именно банк виноват в том, что не проверял деятельность Лекодрона и не помешал ему получить доступ к счетам клиентов.

Суд счел, что сингапурское отделение Credit Suisse действительно нарушило свои обязательства перед истцом, не обеспечив сохранность активов.

Как отметила в постановлении судья Патрисия Бергин, банк знал, что Лекодрон нарушает правила, призванные предотвращать мошенничество и подлог, однако предпочел как можно дольше сохранять столь важного клиента как Бидзина Иванишвили, и два года ждал, пока Лекодрон ответит на поставленные ему вопросы о финансовых операциях.

Сколько придется заплатить (если решение останется в силе)

Судебные власти оценили ущерб в 926 млн долларов, а затем уменьшили эту сумму на 79,4 млн долларов, учитывая уже сделанные в декабре прошлого года выплаты.

Кроме того, суд постановил, что окончательная сумма выплат должна быть еще снижена, чтобы предотвратить дублирование компенсации после решения суда Бермуд. В марте 2022 года суд на Бермудах присудил Иванишвили и его семье выплаты в размере 600 млн долларов.

По данным, на которые ссылается британская газета Financial Times, если решение сингапурского суда будет оставлено в силе, Credit Suisse придется выплатить 500 млн долларов.

Credit Suisse уже заявил, что сингапурский суд принял ошибочное и весьма спорное с юридической точки зрения решение и намерен подавать апелляцию. Банк также намерен оспорить размер компенсации в отношении сумм, которые, по его словам были потеряны не в результате мошенничества, а вследствие неудачных инвестиционных решений, что является обычным риском.

Представитель Бидзины Иванишвили, в свою очередь, приветствовал решение сингапурского суда.

"Несмотря на постановление бермудского суда от прошлого года и признание невыполнения банком своих обязательств сингапурским судом, Credit Suisse продолжает препятствовать попыткам нашего клиента получить компенсацию за преступления, совершенные его сотрудниками, - заявил представитель Иванишвили агентству Reuters. - Мы ожидаем, что Credit Suisse в полной мере подчинится решению суда и в конечном итоге признает ответственность за свои ошибки".

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