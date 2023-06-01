Лионель Месси покидает "Пари Сен-Жермен". Что дальше - Саудовская Аравия или опять в "Барселону"?

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сборная Аргентины с Лионелем Мессии в качестве капитана победила на Чемпионате мира 2022 года

Лионель Мессии в эту субботу в последний раз выйдет на поле в составе парижского клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). Об этом объявил главный тренер клуба Кристоф Галтье.

Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" в июле 2021 года, когда каталонский клуб не смог продлить его многомиллионный контракт, и в составе французского клуба два раза подряд становился победителем Первой лиги.

"Я имел честь тренировать лучшего футболиста в истории, - заявил Галтье. - Это будет его последний матч на стадионе Парк-де-Пренс, и я надеюсь, что его выход на поле встретят самым теплым образом".

Пока неясно, куда уходит Месси. Ранее появлялась информация о том, что он намерен подписать контракт с одним из клубов Саудовской Аравии, хотя в последнее время звучат предположения о том, что он может вернуться в "Барселону".

Главный тренер "Барселоны" Хави призвал руководство клуба вернуть Месси на "Камп Ноу" этим летом, но сказал, что решение зависит от планов самого футболиста.

Клуб ПСЖ в мае вынужден был усилить охрану домов, где живут Месси, нападающий Неймар, полузащитник Вератти, а также сам Галтье из-за протестов недовольных болельщиков клуба.

Они были разгневаны недавним проигрышем клубу "Лорьян", а также тем, что Месси без разрешения клуба отправился в Саудовскую Аравию, за что его на две недели отстранили от игр. Позже он извинился перед командой за свой поступок.

Автор фото, Reuters

Месси, шестикратный обладатель "Золотого мяча", привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира 2022 года и после возвращения во Францию все говорило о том, что он останется в ПСЖ. В его двухлетнем контракте была опция продления его еще на год.

Однако его отношения с болельщиками в последнее время испортились, ПСЖ вновь не смог добиться поставленной перед клубом цели - выиграть Лигу чемпионов, и в итоге было принято решение не продлевать контракт с 35-летним аргентинцем.

В этом сезоне Месси забил 21 гол и сделал 20 голевых передач, а в общей сложности, играя за ПСЖ, он забил 32 мяча в 74 матчах.