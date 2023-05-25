Тина Тернер - жизнь в фотографиях

Эмма Петри

Би-би-си

час назад

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В возрасте 83 лет скончалась "королева рок-н-ролла" - американская певица Тина Тернер.

Тина Тернер прославилась более полувека назад как вокалистка в составе дуэта Ike & Tina Turner со свом мужем Айком, а затем, после перерыва, начала сольную карьеру и взяла еще более высокие вершины славы.

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Хиты в исполнении Тины Тернер - The Best, Private Dancer, What's Love Got to Do With It - и сейчас звучат в эфире тысяч радиостанций по всему миру.

Автор фото, Getty Images

Тина, тогда - Анна Мей Буллок, встретила своего будущего мужа Айка Тернера на выступлении его группы Kings of Rhythm в 1956 году и вскоре начала выступать вместе с ним. На фото вверху - Айк и Тина в 1961 году.

Автор фото, Getty Images

В 1960 году в чарты поп-музыки пробился их первый хит, A Fool in Love. Затем последовали еще несколько успешных синглов - It's Gonna Work Out Fine, River Deep, Mountain High, Proud Mary.

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Тина была замужем за Айком 16 лет. В 1978 году они развелись. В вышедшей в 1986 году автобиографии Тина рассказала об издевательствах и побоях, которые она терпела все эти годы от мужа.

Автор фото, Getty Images

Ее дебютный сольный альбом, Private Dancer, вышел в 1984 году. В мире было продано более 20 миллионов этих пластинок, а песни с этого альбома получили три премии "Грэмми".

Автор фото, Getty Images

На фото вверху - Тина с охапкой своих "Грэмми" и с другой звездой 1980-х, Лайонелом Ричи.

Всего за свою карьеру Тина Тернер получила восемь "Грэмми", в том числе - за выдающиеся творческие достижения в течение карьеры. Эту премию ей присудили в 2018 году.

Автор фото, Getty Images

Тина Тернер много раз выступала с Миком Джаггером из Rolling Stones. Она говорила, что всегда была в него влюблена.

Автор фото, Getty Images

Другой близкий друг Тины - Дэвид Боуи. Он позвал ее исполнить дуэтом титульную песню его альбома Tonight, а она в ответ пригласила его в качестве "специального гостя" на концерты в рамках своего тура Private Dancer.

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Карьера Тины Тернер продолжалась полвека. В 2000 году она провела прощальный тур, но через девять лет, в возрасте 69 лет, снова отправилась на гастроли - в честь 50-летия ее жизни в музыке.

Автор фото, Getty Images

В 2013 году Тернер вышла замуж за своего давнего партнера Эрвина Баха. Вскоре после бракосочетания она перенесла инсульт, а позже он спас ей жизнь, отдав ей одну почку.

Автор фото, Getty Images

"Никто даже не представляет, как я устала петь и танцевать, - сказала Тина Тернер, уходя на покой. - Все, хватит. Я иду домой".