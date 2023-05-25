Продавцу лапши из Вьетнама дали 5 лет тюрьмы после пародии на министра

час назад

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Автор фото, VIVAVIDEO Подпись к фото, Владельцу лапшичной дали тюремный срок после пародии на известного шефа и вьетнамского министра

Вьетнамский суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы продавца лапши, выложившего в интернет пародию на одного из самых влиятельных министров страны, которая стала вирусной.

Буя Туана Лама обвинили в антигосударственной пропаганде, правда, по официальной версии, не за это конкретное видео, а за посты в фейсбуке и ютубе. Но сторонники осужденного считают, что именно пародия на чиновника задела Коммунистическую партию.

Власти Вьетнама нетерпимо относятся к инакомыслию, и суд над 39-летним мужчиной проходил в закрытом режиме. Слушание дела и вынесение приговора заняли всего один день.

После освобождения осужденный должен будет отбыть еще четыре года условно, подтвердил Би-би-си его адвокат.

Буй Туан Лам - владелец небольшого киоска, торгующего горячей лапшой, и активист, выступающий за демократические преобразования в стране.

Он прославился во Вьетнаме 2021 году, когда выложил видео под названием Green Onion Bae. В нем Лам театрально посыпает зеленым луком порцию лапши в стиле знаменитого турецкого шеф-повара Нусрета Гёкче (более известного как Salt Bae, "красавчик с солью"), который любит солить свои фирменные стейки эксцентричным жестом и сам стал интернет-мемом.

Видео с зеленым луком наделало много шума во Вьетнаме по той причине, что несколькими днями ранее в местном сегменте интернета разошлась другая видеозапись, на которой министр общественной безопасности страны То Лам ест стейк за 2000 долларов в лондонском ресторане Nusr-Et, принадлежащем Гёкче.

Как отметили разгневанные вьетнамцы, этот покрытый золотом стейк стоил больше месячной зарплаты чиновника-коммуниста, а в дорогой ресторан он отправился сразу после посещения лондонской могилы Карла Маркса - автора идеологии социального равенства.

Как развивались события после пародии

Из-за того, что пародия с зеленым луком вызвала в стране большой ажиотаж, полиция закрыла лапшичный киоск Буя Туана Лама, ненадолго ставший популярным, а ему самому устроили допрос. В сентябре 2022 года его арестовали, и с тех пор он находился под стражей.

Автор фото, SUPPLIED Подпись к фото, Жена и дочери активиста требуют его освободить

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Буй Туан Лам был политическим активистом почти 10 лет, в результате чего он лишился работы в столице Вьетнама Хошимине и стал продавать лапшу в Дананге, своем родном городе.

Из-за конфискованного паспорта он не может покинуть Вьетнам с 2014 года, но к уголовной ответственности его раньше не привлекали.

Суд обвинил его в размещении 19 видеороликов в фейсбуке и 25 на YouTube, которые, по мнению властей, "подорвали доверие народа к руководству государства".

Лам опроверг обвинения и сказал, что он лишь выразил личную точку зрения и воспользовался своим правом на свободу слова, сообщил его адвокат Ле Динь Вьет.

Хотя знаменитая пародия на Нусрета Гёкче в приговоре не упоминалась, многие считают именно ее причиной ареста активиста.

"Несмотря на то, что обвинения касаются прошлых постов в фейсбуке, никого это не обманет", - говорит Фил Робертсон из правозащитной организации Human Rights Watch.

"Министерство общественной безопасности стремится отомстить Бую Туану Ламу за то, что он осмелился посмеяться над их поедающим стейки министром То Ламом. Видео с зеленым луком, которое стало вирусным и порадовало людей во Вьетнаме, еще раз продемонстрировало креативность демократического движения, которое власти пытаются погасить грубой силой и фиктивными делами", - подчеркивает Робертсон.

Находясь в тюрьме, Буй Туан Лам получил доступ к адвокату лишь за две недели до суда. Его жене Ле Тхи Тхань Лам не разрешили присутствовать на заседании.

Письма на клочках бумаги

Как рассказала супруга осужденного Вьетнамской службе Би-би-си, ей и их троим дочерям позволили увидеться с ним только один раз с момента его ареста, и то всего на 10 минут.

"Мы смогли сказать очень мало, но мой муж смог спеть песню с нашими дочками перед прощанием. Это муж рассказал мне о том, что будет суд, иначе я бы и не узнала об этом".

Три дня назад с Ле Тхи Тхань Лам связался незнакомец, который хотел передать ей письмо мужа. Выяснилось, что Буй Туан Лам писал ей сообщения на клочках бумаги и бросал их в окно в надежде, что кто-нибудь их подберет и передаст ей.

"В письме, которое мой муж написал в январе, он сказал, что не признает себя виновным, поскольку верит в то, за что борется. Он призвал нас быть смелыми и сказал, что если эти клочки бумаги дойдут до нас, это будет чудом", - сказала она Би-би-си.

Автор фото, Le Thi Thanh Lam Подпись к фото, Жена Буй Туан Лама получила от незнакомца письма, которые он выбросил из окна

"Независимо от того, к скольким годам его приговорит суд, я категорически возражаю против этого, потому что мой муж ни в чем не виноват. То, что его сажают в тюрьму, на день, на год или на 10 лет, - это преступление", - добавила она.

В настоящее время 170 человек находятся во вьетнамских тюрьмах либо за выражение непозволительных с точки зрения партии взглядов, либо за действия, угрожающие монополии партии на власть.