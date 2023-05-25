В Лондоне задержан водитель, врезавшийся в ворота на Даунинг-стрит
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В Лондоне задержан водитель легкового автомобиля, врезавшийся в ворота на улице Даунинг-стрит, где располагается резиденция премьер-министра.
Представитель полиции сообщил, что нарушитель задержан по подозрению в преступном нанесении ущерба имуществу и опасном вождении.
Сообщений о пострадавших не поступало, расследование продолжается.
Уайтхолл, дорога, ведущая к Даунинг-стрит, была перекрыта полицией, но через короткое время ограждения были сняты.
Серебристый хэтчбек был виден у черных железных ворот на въезде на Даунинг-стрит, где живет премьер-министр Великобритании Риши Сунак с семьей.
Машина попала на камеру видеонаблюдения, на кадрах видно, как она пересекает улицу Уайтхолл и приближается к главному входу на Даунинг-стрит. Автомобиль снижает скорость и едет довольно медленно, прежде чем врезаться в ворота, у которых круглосуточно дежурят полицейские.
В момент происшествия премьер-министр находился в резиденции, которую вскоре покинул, отправившись на запланированное мероприятие.
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