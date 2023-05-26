Адвокаты криптобизнесмена Винника надеются, что его обменяют на американцев в России

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

8 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Александр Винник - основатель некогда крупнейшей русскоязычной криптобиржи BTC-e, в 2017 году его арестовали в Греции, после чего экстрадировали в США

Адвокаты россиянина Александра Винника, которого в США обвиняют в отмывании миллиардов долларов через криптобиржу ВТС-е, надеются включить своего подзащитного в сделку об обмене на кого-то из арестованных в России американцев. Криптобизнесмена в прошлом году экстрадировали из Греции в США, где ему грозит 50-летний срок за отмывание не менее 4 млрд долларов.

Защитники Джоди Линкер и Дэвид Ризк просят судью смягчить формулировки так называемого охранного приказа, запрещаюшего Виннику и его адвокатам делиться с третьими лицами закрытой информацией, которую им по закону предоставила прокуратура и которая, по их словам, необходима им для ведения кампании за освобождение Винника.

Охранные приказы существуют в США давно, но в прошлом издавались по уголовным делам редко, поэтому адвокаты бестрепетно делились с родными своих подзащитных или знакомыми журналистами информацией, которую им предоставляло обвинение. Эта вольница закончилась в нулевых, когда охранные приказы стали сопровождать почти каждое увиденное вашим корреспондентом уголовное дело.

Конкретно, защита Винника надеется, что его обменяют на корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича, сына советских эмигрантов, арестованного в марте в России по обвинению в шпионаже, или бывшего морпеха бизнесмена Пола Уилана, прилетевшего в Москву в 2018 году на свадьбу товарища и осужденного на 16 лет тоже за шпионаж, который оба американца категорически отрицают.

Правительство США официально квалифицирует обвинения против обоих как ложные. Вашингтон пытался получить за Виктора Бута, известного в США как "оружейный барон" или "торговец смертью", и Уилана, и баскетболистку Бриттни Грайнер, приговоренную в Москве за наркотики к 9 годам, но вынуждено было удовольствоваться одной Грайнер.

Как поведали прессе американские чиновники, предпочитающие остаться неназванными, россияне требовали, чтобы США отдали им за Уилана бывшего полковника ГРУ Вадима Красикова, в августе 2019 года застрелившего среди бела дня в центре Берлина 40-летнего гражданина Грузии, чеченца Зелимхана, или Торнике, Хангошвили.

Германский суд заключил, что убийство было санкцинировано российским правительством, и приговорил исполнителя к пожизненному сроку, подчеркнув, что Красиков нес "особенно серьезную ответственность" за содеянное. Эта формулировка означала, что, в отличие от большинства германских арестантов, он не может автоматически расчитывать на условно-досрочное освобождение по отбытии 15 лет.

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По данным СМИ, американцы ненавязчиво зондировали почву в Берлине на предмет обмена Красикова, но успеха тогда не добились, и в декабре получили за Бута лишь баскетболистку. Как утверждается в ходатайстве адвокатов Винника, власти США пытались предложить за Грайнер их подзащитного, но "обмен принял другой оборот".

Как сообщает CNN, ссылаясь на три источника, сейчас администрация Байдена "шарит по всему земному шару" в поисках узников, кторых можно было бы предложить Москве за Гершковича и Уилана. Дело в том, что в данный момент в американском обменном фонде нет ни единого крупного российского шпиона, поэтому США вынуждены обращаться к союзникам. Если у тех нет в запасе лишних шпионов на обмен, то, может, у них есть совет, чем соблазнить Москву на освобождение Гершковича и Уилана.

Один высокопоставленный деятель администрации поведал CNN, что она обдумывает даже кое-какое смягчение санкций, наложенных на Россию, в обмен на двух американцев.

Американцы обращаются за помощью к странам, в которых недавно были арестованы предполагаемые российские шпионы, в частности, к Германии, Норвегии и Бразилии, а также к бывшим членам советского блока в Восточной Европе.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Греческие власти в 2020 году отправили Винника во Францию, где его обвинили в краже личных данных и вымогательстве и приговорили к пяти годам тюрьмы.

Госекретарь Энтони Блинкен заявил в марте, что США сделали россиянам "серьезное предложение", касавшееся освобождения Уилана, но Москву оно не заинтересовало.

Как говорят американские представители, в отличие от Грайнер или бывшего морпеха Тревора Рида, который сел в Москве в 2019 году за драку с полицейскими и был свобожден в прошлом году в обмен на Константина Ярошенко, отбывавшего в США срок за попытку контрабанды кокаина, российские власти официально рассматривают Гершковича и Уилана как всамделишных шпионов и хотят получить за них кого-то, связанного со своими спецслужбами.

Хотя в США сидят десятки российских киберпреступников, россияне отказываются менять их на американцев, которых они называют шпионами, и требуют эквивалентного обмена. Мысль просто арестовать случайного россиянина для обмена и обвинить его в шпионаже, насколько я знаю, американцам в голову не приходит, - а если приходит, то не озвучивается, - а настоящих российских шпионов сейчас нет.

"Русские не желают менять киберпреступников на Рида или Грайнер, - сказал CNN бывший крупный чиновник, в прошлом участвовавший в переговорах об обмене, - и они определенно не хотят брать их в обмен на американцев, осужденных за шпионаж или обвиненных в шпионаже. В России относятся к шпионажу как к особому преступлению, более сереьзному, чем любое другое, и они ясно дали понять, что хотят получить взамен что-то более существенное. Они хотят баш на баш".

Американцы не теряют надежды и продолжают обдумывать разные комбинации для обмена. Сообщают, что за право попасть в обменный пакет развернулась ожесточенная борьба, в связи с чем вышеупомянутая инициатива защитников Винника делается более понятной.

Ходатайство, с которым сейчас обратились к судье адвокаты, бесплатно предоставленные россиянину судом, состоит из 13 страниц и содержит массу информации, в частности, о мытарствах россиянина по тюрьмам Греции, Франции, где его приговорили за отмывание денег к пяти годам, и, наконец, США, где российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил его в гигантском домзаке Санта Рита в городе Дублин под Сан-Франциско.

Пока Винник сидел, его жена умерла от рака мозга, и их юные сыновья остались по сути сиротами, пишут судье его адвокаты. После его ареста в Греции по американскому ордеру против него возбудили два уголовных дела в России и потребовали экстрадировать его на родину. Не приводя подробностей, адвокаты отмечают со ссылкой на греческие власти, что в Греции на россиянина было совершено покушение.

Переговоры по поводу обмена Винника на Гершковича начались сразу же после мартовского ареста американца, сообщают защитники последнего, и с тех пор не прекращались.

"Многочисленные лица, разбирающиеся в переговорах об обмене заключенными, - писал в другом ходатайстве адвокат Ризк, - довели до сведения защиты насколько важно, чтобы Винник и его адвокаты публично агитировали за его включение в обмен с целью максимального умножения шансов на оный".

Однако, жалуются защитники, из-за охранного приказа судьи Винник не имеет права не то, что агитировать за свой обмен, но даже свободно обсуждать свое дело с матерью и братом в России или со своим православным священником в Сан-Франциско. Не вольны также Винник и его адвокаты и публично отстаивать его невиновность, хотя минюст волен нестесненно клеймить его в пресс-релизах, утверждает защита.

Вопрос об изменении охранного приказа будет обсуждаться в суде в начале июня.

За что арестовали Винника

25 июля 2017 года Александр Винник был арестован на пляже одного из курортов греческого полуострова Халкидики, где он отдыхал с женой и двумя сыновьями.

Запрос на его арест отправило ФБР: в США его подозревают в создании и администрировании биржи по обмену криптовалют BTC-e, которая входила в десятку крупнейших криптоплощадок мира с суточным оборотом в 66 млн долларов.

Так как биржа не соблюдала законодательство по отмыванию денег - например, там была возможна торговля с анонимных аккаунтов, - то весь оборот BTC-e был отнесен американским властями к нелегальному. Суд Северного округа Калифорнии оценил его в 9 млрд долларов, а в пресс-релизе минюста США была указана сумма в 4 млрд. Именно ее чаще всего и называют в медиа, когда описывают суть претензий к Виннику.