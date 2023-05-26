Встань и иди. Компания Илона Маска начнет испытания мозговых имплантов на людях

час назад

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Автор фото, Reuters

Компания Илона Маска Neuralink по производству имплантов для мозга получила одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на проведение первых испытаний на людях.

Разработчики надеются, что с помощью специальных чипов люди, потерявшие зрение или подвижность, смогут вернуться к полноценной жизни.

Предыдущая заявка Neuralink не полученила одобрения FDA из соображений безопасности, как говорилось в пресс-релизе, опубликованном в марте.

Сейчас в компании говорят, что удовлетворены решением регулятора, однако немедленных планов на отбор участников испытаний у руководства на данном этапе нет.

Как это работает

Технология Neuralink прошла успешное тестирование на обезьянах.

В компании надеются, что с помощью новых микрочипов станет возможным лечение таких заболеваний, как паралич и слепота. Также предполагается, что они помогут людям с ограниченными возможностями более широко использовать компьютеры и другие новые технологии.

Одна из функций чипов - интерпретация генерируемых мозгом сигналов и передача информации на устройства через Bluetooth.

По мнению Маска, новая разработка особенно важна на фоне все чаще звучащих опасений, что искусственный интеллект может однажды заменить людей в разных областях жизни.

В своем официальном сообщении Neuralink назвала одобрение FDA "важным первым шагом, который однажды позволит новой технологии помочь многим людям".

Между тем, разработки компании Маска нельзя назвать абсолютным прорывом.

На этой неделе стало известно, что в Швейцарии уже провели процедуру по вживлению человеку мозгового импланта.

Пациент - голландец Герт-Ян Оскам - был парализован на протяжении 12 лет в результате велосипедной аварии.

Вживленные ему электронные импланты беспроводным путем через вторичный имплант в позвоночнике буквально транслируют его мысли ногам, заставляя их идти.

Швейцарская система пока тоже находится в экспериментальной стадии, но продвинулась несколько дальше, чем разработка Neuralink.

В компании Илона Маска заявляют, что их приоритет - безопасность, доступность и надежность предлагаемой ими технологии, а не соревнование на рынке.

Этическая сторона

Несмотря на многообещающий эффект мозговых имплантов для людей с ограниченными возможностями, у новой технологии нашлись свои критики.

Подпись к фото, Голландец Герт-Ян Оскам был парализован более 12 лет

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"Я думаю, что мы приближаемся к действительности, в которой будет гораздо меньше свободы мысли, гораздо меньше умственной конфиденциальности, хотя взамен мы и получим новую возможность для самоопределения", - говорит профессор Нита Фарахани, эксперт в области этических, юридических и социальных последствий в сфере развития новых технологий.

По ее словам, мозг человека все больше и больше завязан на новые устройства. Даже обычные часы сейчас улавливают почти любое намерение человека, не говоря уже о более сложных технологиях, как, например, разработка Neuralink, говорит Фарахани.

"[...] Если воспринимать наш мозг как последнюю черту нашей конфиденциальности, как единственное пространство, которое мы можем оградить от других людей и закрыть туда доступ, то чем больше происходит достижений в области [мозговых имплантов], тем меньше возможностей сохранить эту последнюю границу конфиденциальности", - сказала эксперт в интервью Би-би-си.