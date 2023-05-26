Российская ракета попала в медучреждение Днепра - есть погибшие и раненые, включая детей

36 минут назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Telegram DnipropetrovskaODA Подпись к фото, Среди 16 раненых в Днепре двое детей находятся в состоянии средней тяжести и двое взрослых - в тяжелом

В результате российского ракетного обстрела Днепра в пятницу погиб один человек, 16 ранены. Среди раненых двое детей - мальчики 3 и 6 лет, их состояние оценивается как "средней тяжести".

Всего госпитализированы 11 человек, двое взрослых в тяжелом состоянии, сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в атаке на регион также участвовали дроны.

По информации генпрокуратуры Украины, ракеты попали в медучреждение и ветеринарную клинику. В общей сложности огонь охватил 500 квадратных метров. На месте работают пожарные и все спасательные службы.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своих страницах в соцсетях видео окутанных дымом разрушенных зданий с выбитыми окнами и снесенными крышами.

"Российские террористы снова подтвердили свой статус борцов со всем гуманным и честным", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Украинские СМИ выкладывают кадры, на которых спасатели выводят окровавленных людей из здания клиники по коридорам, заваленным обломками.

Обстрелы в Донецкой и Запорожской областях

Также обстрелам в пятницу подверглись Авдеевка в Донецкой области и Гуляйполе в Запорожье.

Местные власти в Гуляйполе сообщают о двух раненых и разрушениях жилых домов и хозяйственных построек.

"Двум пострадавшим женщинам 47 и 62 лет, которых достали из-под завалов, оказывается медицинская помощь", - сообщил глава Запорожской военной администрации Юрий Малашко.