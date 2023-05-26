Актеры фильма "Ромео и Джульетта" проиграли иск, поданный из-за сцены с обнажением

час назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Истцы обвиняют Paramount в сексуальной эксплуатации и распространении обнаженных изображений подростков

Судья в Лос-Анджелесе намерена отклонить иск звезд фильма 1968 года "Ромео и Джульетта", которые обвиняли режиссера Франко Дзеффирелли и кинокомпанию Paramount Pictures в том, что их заставляли сниматься обнаженными и таким образом подвергали сексуальному насилию.

Оливия Хасси и Леонард Уайтинг, сыгравшие двух главных героев шексировской трагедии, утверждали, что классик кинематографа настоял на участии в обнаженных сценах, несмотря на свои предыдущие заверения о том, что им не придется этого делать. На момент съемок Хасси было 15 лет, а Уайтингу - 16.

Однако судья постановила, что сцена не была "достаточно сексуальной", чтобы в этом случае не работала Первая поправка к Конституции США [в которой речь идет о свободе слова].

В предварительном постановлении, опубликованном в четверг, судья Элисон Маккензи заявила, что истцы выбирали только выгодные им законы, применимые к их делу.

Адвокаты, представляющие актеров, сообщили американским СМИ, что намерены подать отдельный иск в федеральный суд. В совместном заявлении Хасси и Уайтинг заявили, что продолжат борьбу. "Мы ждали справедливости 55 лет. Полагаю, нам придется подождать еще дольше", - сказали они.

Что говорят актеры

В своем иске актеры, которым сейчас за 70, утверждают, что Франко Дзеффирелли (режиссер умер в 2019 году) изначально сказал, что во время съемок сцены в спальне они будут носить нижнее белье телесного цвета.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сейчас Уайтингу и Хасси по 72 года

Но Хасси и Уайтинг утверждают, что перед тем, как заработала камера, режиссер предупредил их, что сниматься придется без одежды - только с использованием грима для тела.

При этом он заверил их, что камера будет расположена таким образом, чтобы не показывать наготу. Но в фильме, который стал классикой мирового кино, ненадолго показаны обнаженные ягодицы Уайтинга и обнаженная грудь Хасси.

Как утверждают истцы, Дзеффирелли говорил им, что они все-таки должны сниматься обнаженными, иначе картина провалится, а их будущей карьере будет нанесен ущерб. Актеры полагали, что у них нет другого выбора.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Звезды фильма "Ромео и Джульетта" Леонард Уайтинг и Оливия Хасси - в возрасте 16 и 15 лет

Актеры требовали возмещения ущерба в размере более 500 млн долларов - это сумма учитывает душевные страдания, которые, по их словам, они испытали, и доходы, полученные от фильма с момента его выхода на экран.

Хотя в интервью изданию Variety в 2018 году Хасси защищала "обнаженную" сцену. "Никто в моем возрасте не делал этого раньше", - говорила она, подчеркивая, что Дзеффирелли снял это со вкусом. "Это было нужно для фильма", - заявляла актриса.