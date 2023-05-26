Новые данные о потерях России на войне в Украине: подтверждены имена более 24 тыс. погибших

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Похороны одного из погибших сотрудников ЧВК "Вагнер" в Волгограде

На основе открытых источников Би-би-си удалось установить имена 24 005 российских военных, погибших на войне в Украине. Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией - добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК.

За последние две недели Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" (признано в России "иноагентом") и командой волонтеров стали известны имена еще 1361 погибших, что по-прежнему превышает средние цифры подтвержденных еженедельных потерь в течение 2022 года.

Речь идет только о тех данных, которые нам удается найти и проверить по открытым источникам, то есть реальное число потерь определенно еще больше.

Мы предполагаем, что наш список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. К такому выводу мы пришли, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев.

Следовательно, по наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять убитыми 48 тысяч человек.

Потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти, могут составлять по меньшей мере 216 000 человек.

Эта цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США, согласно которым на каждого погибшего российского военного в ходе войны в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.

В эту цифру не входят те, кто воевал на стороне России в составе "народных милиций" Донецка и Луганска. Кроме того, не удается установить даже примерно количество военных, пропавших без вести.

Основные тенденции этого года сохраняются:

Наибольшее число потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из осужденных. Сейчас нам известны имена 4315 погибших заключенных .

. Потери заключенных явно существенно больше, чем установленные нами цифры . О многих погибших становится известно лишь в тех случаях, когда местные жители обнаруживают очередное кладбище с десятками могил, отмеченными крестами и венками ЧВК "Вагнер".

. О многих погибших становится известно лишь в тех случаях, когда местные жители обнаруживают очередное кладбище с десятками могил, отмеченными крестами и венками ЧВК "Вагнер". Из открытых источников нам известно о смерти 2293 мобилизованных россиян - 60% из них погибли в период с 1 декабря. Это может свидетельствовать о том, что призванных с гражданки людей активно задействовали в попытке зимнего наступления российских сил.

- 60% из них погибли в период с 1 декабря. Это может свидетельствовать о том, что призванных с гражданки людей активно задействовали в попытке зимнего наступления российских сил. Свердловская область и Краснодарский край продолжают лидировать по числу подтвержденных потерь.

продолжают лидировать по числу подтвержденных потерь. Россия продолжает терять на фронте высококвалифицированные кадры, в том числе и офицеров. Всего с начала вторжения известно о гибели 2063 офицеров.

Мы продолжаем собирать данные о погибших военнослужащих. Если вы хотите поделиться информацией по этой теме, пожалуйста, напишите письмо на bbcrussian@bbc.co.uk или свяжитесь с нами по ссылке.

Как мы считаем

В России каждый день публикуются все новые имена погибших и фотографии с похорон. Чаще всего фамилии называют главы российских регионов или представители районных администраций, местные СМИ и учебные заведения, где ранее обучались погибшие, а также родственники.