"Стена" в нацистском стиле. Полиция Германии расследует шоу Роджера Уотерса

8 минут назад

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Автор фото, TikTok Подпись к фото, Роджер Уотерс на сцене во время того самого фрагмента шоу, которое вызвало вопросы у немецкой полиции

Полиция Германии начала расследование после берлинского концерта основателя рок-группы Pink Floyd Роджера Уотерса, на котором тот появился на сцене в черной униформе с красной повязкой, напоминающей нацистскую, и имитировал расстрел аудитории из реквизитного автомата.

Концерты Уотерса в Берлине состоялись 17 и 18 мая. Во время выступления музыкант исполняет некоторые свои композиции, созданные для рок-оперы "Стена" (The Wall), которую Pink Floyd выпустили в 1979 году.

Фрагмент шоу, вызывавший интерес немецкой полиции, относится к одной из песен этого альбома под названием In the Flesh. По сюжету рок-оперы, эта композиция описывает переживания главного героя, который под влиянием наркотиков воображает себя диктатором фашистского типа.

Уотерс вышел на сцену в черном кожаном плаще с красной повязкой, напоминающем форму офицеров СС (на повязке при этом была изображена не свастика, а скрещенные молотки). После этого музыкант взял в руки автомат, похожий на немецкий "Шмайссер", и стал "палить" в сторону аудитории.

Похожие образы были использованы в известном фильме Алана Паркера, поставленном по мотивам альбома "Стена" - главную роль в нем сыграл музыкант и активист Боб Гелдоф.

Официальный представитель полиции Берлина Мартин Хальвег сообщил британской газете Guardian, что правоохранительные органы увидели в представлении признаки преступления, которое немецкое право описывает как "разжигание ненависти".

"Было сочтено, что контекст, в котором использована эта одежда, способен служить одобрению, прославлению или оправданию жестокого и деспотического нацистского режима, - сказал Хальвег. - Это посягает на человеческое достоинство потерпевших и таким образом нарушает общественное спокойствие". "Одежда напоминает форму офицера СС", - добавил он.

В Германии запрещено публичное использование нацистской символики, в том числе символов СС и свастики. Исключение делается для случаев, когда эти изображения демонстрируют в образовательных целях или для создания произведений искусства и культуры.

Законы о запрете разжигания ненависти используют для привлечения к ответственности различных экстремистов, в том числе отрицателей Холокоста.

Резкие образы

Сцена с одеждой в тоталитарном стиле присутствует в концертах Роджера Уотерса уже многие годы. Однако стилистика его униформы меняется.

Автор фото, Redferns Подпись к фото, Роджер Уотерс во время концерта в Берлине в 2013 году

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Например, как напоминает Guardian, во время знаменитого концерта в Берлине в 1990-м году, когда Уотерс исполнял The Wall около недавно павшей Берлинской стены, он использовал униформу цвета хаки - она была похожа на одежду чилийского диктатора Аугусто Пиночета.

Однако в фильме Алана Паркера фигурировала именно форма, похожая на нацистскую - и в таком же наряде Уотерс выходил на сцену во время своего мирового турне в 2010-13 годах.

По словам Хальвега, в рамках своего расследования полиция намерена изучить, как изменялся костюм Уотерса по сравнению с его предыдущими концертами в Германии.

Полицейское расследование в отношении Уотерса начато на фоне обвинений в антисемитизме, которые выдвигают против основателя Pink Floyd еврейские организации и представители Израиля.

В числе прочего Уотерс известен как активист, выступающий за права палестинцев и резко осуждающий действия израильских властей. Во время его шоу над сценой появляется гигантская надувная свинья, на которой нанесены различные символы, в том числе скрещенные молотки (из фильма Алана Паркера), логотип нефтяной компании Shell - и звезда Давида.

Кроме того, на том же концерте в Берлине Уотерс высветил на одной из декораций имена нескольких погибших людей, в том числе еврейской девочки Анны Франк, погибшей от рук нацистов, и палестинско-американской журналистки Ширин Абу Акле, убитой израильскими военными.

В ответ на это против Уотерса были выдвинуты обвинения в том, что он приравнивает действия Израиля и нацистов и пытается пересмотреть значение Холокоста. "Доброе утро всем, кроме Роджера Уотерса, который провел вечер в Берлине (да, именно в Берлине!), оскверняя память Анны Франк и шести миллионов евреев, убитых во время Холокоста", - написало на этой неделе в твиттере Министерство иностранных дел Израиля.

В воскресенье тур Уотерса по Германии должен завершиться концертом во Франкфурте. Власти Франкфурта пытались запретить это выступление, однако немецкий суд отменил их решение, сославшись на необходимость защитить свободу творчества. Похожие попытки предпринимали муниципалитеты Мюнхена и Кельна.

Сам Уотерс отвергает обвинения в антисемитизме и настаивает, что выступает лишь против политики властей Израиля в отношении палестинцев.

Скандал из-за Украины

Роджер Уотерс также известен скандальными заявлениями о войне в Украине.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Роджер Уотерс выступал в ООН по приглашению России

По приглашению российских властей он выступал по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН. Москва сделала музыканту такое предложение после того, как он высказался в защиту Владимира Путина, сказав, что тот предлагал Западу совместно строить систему безопасности, но был отвергнут, и что Путин "не больший бандит", чем западные лидеры.

До того Уотерс высказывался в том же духе в открытом письме Путину и в других публичных выступлениях.

Посол Украины в ООН Сергей Кислица напомнил, что в Советском Союзе Pink Floyd были запрещены за критику советского вторжения в Афганистан. "А теперь мистер Уотерс пытается обелить другое вторжение. Ирония судьбы, а то и лицемерие, - сказал Кислица. - Как же грустно его бывшим поклонникам наблюдать, как он выступает в роли очередного кирпичика в стене - в стене российской дезинформации и пропаганды".

Бывшие соратники Уотерса по Pink Floyd в прошлом году выпустили песню в поддержу Украины. Уотерс давно поссорился с другим лидером группы, Дэвидом Гилмором, а война усугубила этот разлад.

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