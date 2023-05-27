Секретарь СНБО Алексей Данилов: ВСУ готовы начать контрнаступление "завтра, послезавтра или через неделю"

Джеймс Ландейл

Би-би-си, Киев

час назад

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Украина готова начать долгожданное контрнаступление против российских войск, заявил Би-би-си один из самых высокопоставленных чиновников, отвечающих за нацбезопасность в стране.

Дату предстоящего наступления секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не назвал, но сказал, что оно может начаться "завтра, послезавтра или через неделю".

Он предупредил, что правительство Украины "не имеет права на ошибку" в принятии решения, поскольку это "историческая возможность", которую страна не может упустить.

Данилов играет центральную роль в военном правительстве президента Владимира Зеленского. Он нечасто дает интервью, и наш разговор был прерван сообщением от президента Зеленского, который вызвал его на совещание как раз для обсуждения контрнаступления.

Украина планировала контрнаступление в течение нескольких месяцев, но откладывала его, чтобы получить больше времени для подготовки войск и получения военной техники от западных союзников.

Тем временем российские войска готовили свои оборонительные сооружения.

На карту поставлено многое, потому что правительству в Киеве необходимо показать народу Украины и западным союзникам, что оно может прорвать российские линии обороны и вернуть хотя бы часть своей суверенной территории.

Данилов сказал, что вооруженные силы начнут наступление, когда, по расчетам командования, "мы сможем добиться наилучшего результата на данном этапе войны".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Украинские войска месяцами тренировались на западной технике в преддверии ожидаемого контрнаступления

На вопрос, готовы ли украинские вооруженные силы к наступлению, он ответил: "Мы всегда готовы. Точно так же, как мы были готовы защищать свою страну в любое время. И это не вопрос времени".

"Мы должны понимать, что не можем потерять ту историческую возможность, которая дана Богом нашей стране, чтобы действительно стать независимой, большой европейской страной", - сказал Данилов, добавив: "Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю".

"Было бы странно, если бы я называл даты начала тех или иных событий. Этого нельзя делать.... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что у нас нет права на ошибку", - сказал он.

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Данилов отверг предположения о том, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских пунктов управления и российской военной техники" было задачей украинских вооруженных сил с начала российского вторжения 24 февраля прошлого года.

"Во время войны у нас нет выходных", - сказал он.

Данилов также поддержал решение украинской армии обороняться в Бахмуте в течение многих месяцев ценой жизни множества солдат.

"Бахмут - это наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать, - сказал он. - Если мы начнем покидать каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как Путин и хотел с первых дней войны".

По его словам, украинцы по-прежнему контролируют небольшую часть города (российские власти объявили о взятии Бахмута неделю назад).