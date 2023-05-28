Турция снова выбирает президента. У Эрдогана после 20 лет правления есть все шансы остаться у власти

час назад

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Автор фото, Reuters

Решающий тур президентских выборов в Турции в воскресенье может стать триумфом Реджепа Тайипа Эрдогана, правящего страной уже 20 лет. В первом туре две недели назад ему не хватило меньше полпроцента для победы.

Он получил 49,51% голосов, а кандидат объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88%. Третий кандидат, представитель крайне правого националистического крыла турецкой политики, Синан Оган получил 5,7% и призвал своих сторонников голосовать во втором туре за Эрдогана.

Победа Эрдогана докажет живучесть его модели современной Турции, в основу которой он положил исламизацию некогда светской страны, централизацию власти в руках президента и усиление роли Турции в регионе и в мире.

Оппозиция же надеется, что избиратели на время забудут о стремлении к величию и припомнят Эрдогану экономический кризис и наступление на свободы и права меньшинств.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Выборы в Турции. Как страна изменилась за 20 лет правления Эрдогана

Русская служба Би-би-си начнет прямую текстовую трансляцию еще до закрытия участков для голосования. Мы расскажем о том, как прошел этот исторический для Турции день и будем оперативно освещать результаты голосования.