Четверть века у руля. Президент Турции Эрдоган выиграл очередные выборы

54 минуты назад

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Автор фото, Reuters

Реджеп Тайип Эрдоган, правящий Турцией уже 20 лет, без труда выиграл очередные выборы и получил право еще пять лет управлять страной, которая при нем стала более богатой и влиятельной, но менее светской и свободной.

Во втором туре в воскресенье Эрдоган набрал на 2 миллиона голосов больше, чем кандидат объединенной оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

К организации голосования и подсчету голосов серьезных нареканий не было, однако оппозиция не считает выборы свободными, поскольку в Турции президенту фактически подчинены избирком и суды, свобода слова подавлена, а заметные оппоненты власти сидят по тюрьмам или ходят под статьей.

В первом туре две недели назад Эрдогану не хватило полпроцента до победы, но во втором он набрал более 52% голосов.

Оппозиция надеялась, что подавление свобод и провалы в госуправлении, выявленные недавним разрушительным землетрясением и непрекращающимся уже много лет экономическим кризисом, вынудят избирателей отказаться от традиционного кандидата в пользу перемен.

Однако в расколотой стране верх взяли не городские жители, скучающие по демократической, светской и европейски ориентированной Турции, а глубинка, где сосредоточен ключевой электорат Эрдогана, разделяющий его консервативную политику, направленную на исламизацию общественной жизни, укрепление авторитаризма, военной мощи и влияния в мире.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Эрдоган с женой выступает перед сторонниками после победы

Властному и своенравному Эрдогану оппозиция противопоставила мягкого и приземленного 74-летнего Кылычдароглу.

Его шансы изначально были невысоки, но главный кандидат от оппозиции 54-летний мэр Стамбула Экрем Имамоглу в выборах принять участия не смог. Ему присудили реальный срок за критику избиркома, а апелляцию на приговор пообещали рассмотреть после президентских выборов. Даже если бы Имамоглу победил, он рисковал отправиться в тюрьму.

Кылычдароглу, несмотря на отдельные призывы сложить с себя полномочия главы партии, пообещал продолжить борьбу за демократию в Турции. Выборы он назвал "самыми несправедливыми за последние годы".

Падение Константинополя

Еще до окончания подсчета голосов Эрдогана начали поздравлять лидеры самых разных стран, что подтвердило его статус ловкого посредника, способного извлекать выгоду для Турции из самых сложных конфликтов, не принимая ни одной из сторон.

Вслед за хвалебным посланием "дорогому другу" от российского президента Владимира Путина, Эрдогану пришло поздравление от Владимира Зеленского, президента Украины, которой Турция продает дроны для отражения российской агрессии и помогает обходить торговую блокаду Кремля.

Турция остается и членом НАТО, и союзником Евросоюза в деле защиты Европы от наплыва беженцев. Одновременно Эрдоган развивает связи с Ближним Востоком, его армия воюет в Сирии, и он все активнее сотрудничает с Россией, особенно в газовой и атомной энергетике.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Выборы в Турции. Как страна изменилась за 20 лет правления Эрдогана

Себя он считает реформатором масштаба Мустафы Кемаля Ататюрка и султанов Османской империи. После победы на выборах он пообещал десяткам тысяч ликующих почитателей новый золотой век.

"На этих выборах, одних из важнейших в турецкой истории, наш народ проголосовал за век Турции", - сказал Эрдоган собравшимся на площади у стен его дворца.

Он напомнил, что ровно 570 лет назад пал Константинополь, после чего увяла Византийская империя и расцвела Османская.