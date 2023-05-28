Байден и республиканцы достигли принципиальной договоренности по потолку госдолга

47 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти обвинил президента США в затягивании времени, когда сообщил о достижении принципиальной договоренности по потолку госдолга

Белый дом и Республиканская партия наконец смогли в целом договориться о повышении потолка госдолга и тем самым, вероятно, предотвратить дефолт, грозивший потрясениями не только для США, но и для всей мировой экономики. Минфин США предупреждал, что без сделки деньги у страны для оплаты своих счетов закончатся 5 июня.

Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти достигли предварительной договоренности о повышении потолка долга федерального правительства, которая позволит увеличивать госдолг, уже превысивший 31,4 трлн долларов.

"Некоторое время назад я разговаривал по телефону с президентом. После того, как он терял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа", - написал Маккарти в твиттере.

Сделка описана такими выражениями, что еще рано праздновать победу, комментирует Reuters, предсказывая трудный путь для окончательного одобрения в Конгрессе США. Сделка повысит лимит долга на два года.

Байден в свою очередь заявил, что компромиссный законопроект о госдолге предотвратит "катастрофический дефолт". Он назвал это "компромиссом, который означает, что не все получают то, что хотят".

В субботу вечером Байден и Маккарти провели 90-минутный телефонный разговор. "Нам еще предстоит проделать большую работу", - сказал спикер журналистам на Капитолийском холме. По его словам, он рассчитывает закончить составление законопроекта в воскресенье, в голосование провести в среду, 31 мая.

Сделка предотвратит дефолт (которого в истории США еще не было.), если ее удастся провести через Конгресс США до того, как у Минфина хватает денег для покрытия обязательств. Минфин предупреждал, что крайний срок - это 5 июня.

США должны занимать деньги, чтобы финансировать правительство, потому что они тратят больше, чем собирают в виде налогов.

Республиканцы, контролирующие Палату представителей, настаивают на резком сокращении расходов и других условиях, включая новые требования в некоторых программах пособий для американцев с низким доходом.

По словам источников Reuters, участники переговоров договорились ограничить расходы, не связанные с обороной, на уровне 2023 года еще на один год и увеличить их на 1% в 2025 году.

Длительное противостояние по поводу потолка госдолга напугало мировые финансовые рынки, оказывая давление на акции и вынуждая США платить рекордно высокие процентные ставки по некоторым облигациям. Экономисты предупреждали, что дефолт повлечет за собой гораздо более тяжелые последствия и может подтолкнуть страну к рецессии, а мировую экономику - к новым потрясениям.

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Байден в течение нескольких месяцев отказывался вести переговоры с Маккарти о будущем сокращении расходов, требуя, чтобы законодатели сначала приняли увеличение потолка долга без других условий, а затем представили предложение по бюджету на 2024 год. Двусторонние переговоры между Байденом и Маккарти начались 16 мая.

Республиканцы добиваются сокращения расходов на образование и на социальные программы в обмен на повышение лимита долга, который сейчас составляет 31,4 трлн долларов. Они заявили, что не будут повышать потолок госдолга, если правительство не сократит расходы в ближайшие годы. Демократы отвечали на это предложениями повысить некоторые налоги.

В последний раз США были так близки к дефолту в 2011 году, когда также был президент-демократ, а Сенат и Палату контролировали республиканцы. Сейчас Сенат под контролем демократов.

Установленный Конгрессом потолок госдолга был достигнут в январе, и с тех пор Минфин США был лишен права увеличивать заимствования для финансирования текущих расходов. Глава министерства Джанет Йеллен говорила об угрозе "экономической и финансовой катастрофы". "Экономика нашей страны неожиданно попадет в центр невиданного экономического и финансового шторма", - предупреждала Йеллен.

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