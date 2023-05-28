С919: китайский конкурент самолетов Boeing и Airbus совершил первый рейс. В нем полно западных компонентов

59 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Пассажиры первого коммерческого рейса получили специальные посадочные талоны красного цвета

Новый большой пассажирский самолет китайского производства С919 успешно совершил первый коммерческий полет.

Ранним утром в воскресенье государственное телевидение Китая показало, как C919 поднимается в небо над Шанхаем, направляясь в Пекин.

Самолет был построен Китайской корпорацией коммерческой авиации (Comac). Его проектировали с надеждой потеснить господство на рынке узкофюзеляжных самолетов производства Airbus и Boeing (на ту же нишу претендовал российский Sukhoi Superjet 100).

Однако китайский 164-местный самолет по-прежнему в значительной степени зависит от западных компонентов, включая двигатели (совместная франко-американская компания CFM International) и авионику (американская компания Collins Aerospace).

Перелет из Шанхая в Пекин занял менее трех часов. На борту находились 130 пассажиров.

"Я абсолютно уверен в возможностях нашей страны, - сказал агентству Reuters один из пассажиров первого рейса по имени Лю Пэн, - C919 несомненно будет становиться все лучше и лучше".

На сегодняшний день поддерживаемая государством авиакомпания China Eastern Airline заказала уже пять таких самолетов.

Автор фото, Weimeng at www.airliners.net Подпись к фото, С919 во время испытательного полета в 2017 году

Компания Comac планирует ежегодно производить по 150 самолетов на протяжении первых пяти лет. Она также утверждает, что уже получила более 1200 заказов на C919.

Однако некоторые эксперты считают, что большинство этих заказов являются не заказами, а выражением заинтересованности от китайских авиаперевозчиков.

Президент Си Цзиньпин, несколько лет назад сидевший в кабине макета C919, назвал этот проект одним из самых инновационных достижений Китая.

C919 совершил свой первый испытательный полет в 2017 году и с тех пор совершил еще несколько подобных полетов.