Киев подвергся обстрелу второй раз за день. Что известно

час назад

Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.

Автор фото, Vitaliy Klitschko Подпись к фото, Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фото обломка ракеты, упавшего на дорогу в Оболонском районе города

Утром в понедельник - вскоре после ночной атаки - Киев подвергся новому обстрелу. По предварительной информации, город был атакован вооружением "баллистического типа". Эта атака на украинскую столицу, по данным властей, стала 16-й с начала мая.

Как сообщили в Киевской городской администрации (КГА), спустя шесть часов после ночного обстрела Киев был атакован вооружением "баллистического типа".

"Таким образом враг сменил тактику - после длительных исключительно ночных нападений, нанес удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах", - заявили в КГА.

В администрации утверждают, что "предварительно, все воздушные цели были успешно силами и средствами ПВО" сбиты, а попаданий "по объектам Киева не допущено".

Эта атака по Киеву, как подчеркнули в администрации, стала уже 16-й по счету с начала месяца.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявили, что российские войска могли применить по Киеву баллистические ракеты "Искандер".

"Второй раз за сутки противник совершил ракетный удар по территории Украины. Около 11:30 атаковал Киевскую область баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер". Всего выпущено 11 ракет: "Искандер-М" и "Искандер-К" с северного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели уничтожены", - написал он в своем телеграм-канале.

Падение обломков сбитых ракет зафиксировано в разных районах Киева. По данным горадминистрации, в Оболонском районе города обломки упали в трех местах, по одному - в Деснянском и Днепровском.

В Подольском районе столицы в результате падения обломков произошло возгорание на крыше двухэтажного здания. Один человек пострадал и был госпитализирован, сообщил мэр города Виталий Кличко.

Он также опубликовал в своем телеграм-канале фото обломка ракеты, упавшего на проезжую часть в Оболонском районе города.

Днем в понедельник обстрелам также подверглись Днепропетровская и Харьковская области.

Как сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак, в результате атаки погиб один человек, еще девять, в том числе 11-летний ребенок пострадали.

Автор фото, t.me/dnipropetrovskaODA

Пропустить Подкаст и продолжить чтение. Подкаст Что это было? Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. эпизоды Конец истории Подкаст

В результате ракетного удара в Харьковской области ранения получили семь человек, заявил глава областной администрации Олег Синегубов. По его информации, среди пострадавших - три пожилые женщины, одна беременная женщина и двое детей 10-ти и 14-ти лет.

Кроме того, повреждения получили здание общежития, два частных дома и газопровод. Атака на область также была нанесены ракетами "Искандер", утверждает Синегубов.

До этого украинская территория, в том числе Киев, подверглась ночному обстрелу. Воздушая тревога в стране была объявлена поздно вечером в воскресенье и отменена около пяти утра.

Глава Киевской военной администрации Сергей Попко сообщил, что ночью ПВО уничтожила над городом более 40 воздушных целей, обошлось без критических разрушений, погибших и пострадавших.

"Этой ночью снова были дроны - по предварительной информации, враг применил барражирующие боеприпасы "Shahed". Практически одновременно с атакой БпЛА, из района Каспия вражеские ТУ-95МС осуществили пуски крылатых ракет, вероятно Х-101/555. Поэтому атака на столицу была комбинированной, с разных направлений", - написал Попко в своем телеграм-канале.

В ночь на воскресенье, 28 мая, Киев также был атакован беспилотниками. Воздушные силы ВСУ заявили, что было запущено 54 дрона-камикадзе Shahed - рекордное число с начала вторжения. 52 дрона, по данным украинских военных, были сбиты.

Минобороны России не комментировало атаку, совершенную днем в понедельник. Ночью, как отчиталось ведомство, был нанесен удар высокоточным оружием по объектам ВСУ на аэродромах, поражены командные пункты, авиатехника и хранилища с вооружением.

Би-би-си не может оперативно проверить заявления сторон конфликта.

Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы: