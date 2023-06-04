Причиной катастрофы на железной дороге в Индии мог стать сбой сигнала. Моди обещает наказать виновных

56 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Это самое страшное крушение поезда в Индии в этом столетии

В результате столкновения трех поездов в Индиии погибли по меньшей мере 275 человек. Премьер-министр страны Нарендра Моди заявил, что виновные в железнодорожной катастрофе на востоке Индии, будут "строго наказаны".

Спасательные работы на месте столкновения трех поездов в Индиии завершились - из-под обломков извлекли всех уцелевших пострадавших.

По меньшей мере 275 человек погибли, когда в пятницу пассажирский поезд столкнулся с неподвижным товарным поездом, сошел с рельсов и врезался в другой пассажирский поезд, следовавший в противоположном направлении в штате Одиша на востоке страны.

Ранее власти говорили о 288 погибших, но позже уменьшили цифру - выяснилось, что при подсчете числа жертв некоторых тела посчитали дважды. Об этом сообщил главный секретарь штата Одиша Прадип Джен.

Около 1200 человек получили ранения разной степени тяжести. Тяжело раненых доставляют в крупнейшую больницу штата Одиша, которая находится примерно в трех часах езды от места аварии. В настоящий момент в нее привезли около 2200 пострадавших, и их число продолжает расти.

Автор фото, Indian Press Information Bureau/Reuters Подпись к фото, Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил место железнодорожной катастрофы

Премьер-министр страны Нарендра Моди посетил место происшествия. Он также встретился с жертвами катастрофы в больнице и пообещал, что его правительство сделает все возможное для лечения для лечения пострадавших.

До сих пор до конца не ясно, что стало причиной столкновения нескольких поездов в округе Баласор, которое уже называют самой страшной железнодорожной катастрофой в Индии в этом веке.

Согласно предварительным данным, авария произошла в результате сбоя сигнала, сообщил главный специалист по связям с общественностью Юго-Восточной железной дороги К. С. Ананд.

Предполагается, что на борту двух пассажирских поездов находилось около двух тысяч пассажиров.

По словам официальных лиц, несколько вагонов поезда Coromandel Express, направлявшегося в Ченнаи из Калькутты, сошли с рельсов примерно в 19:00 (13:30 GMT) после столкновения с неподвижным товарным поездом. Остается неясным, как экспресс оказался на одном пути с товарным поездом.

Несколько вагонов Coromandel Express оказались на противоположном пути. Другой поезд, следовавший в противоположном направлении - Howrah Superfast Express, следовавший из Йесвантпура в Хауру, - столкнулся со сходящими с рельсов вагонами.

Автор фото, National Disaster Response Force/EPA Подпись к фото, В спасательной операции приняли участие около тысячи члеовек

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"Coromandel Express должен был идти по главной линии, но вместо этого был дан сигнал на петлевую линию, и поезд врезался в товарный поезд, уже припаркованный там, - сказал Ананд. - Его вагоны упали на рельсы с обеих сторон, что также привело к сходу с рельсов экспресса Howrah Superfast", - сказал он.

Как рассказал местным СМИ неназванный сотрудник железной дороги, предварительное расследование показало, что Coromandel Express сошел с главного пути и въехал на петлевой путь - боковой путь, используемый для стоянки поездов - на скорости до 130 км/ч и врезался в грузовой поезд, стоявший на петлевом пути.

В результате столкновения локомотив и первые четыре или пять вагонов Coromandel Express сошли с рельсов, опрокинулись и врезались в последние два или три вагона поезда Howrah Superfast Express, следовавшего в противоположном направлении со скоростью около 115 км/ч по второму главному пути. Этот поезд также сошел с рельсов, что привело к массовому крушению.

Машинисты двух пассажирских поездов получили ранения, но выжили в катастрофе.

Рабочие с тяжелой техникой начали разбирать поврежденные пути, разбитые поезда и электрические кабели. В спасательных работах участвуют более тысячи человек, сообщало Министерство железных дорог в Твиттере. "Цель - к утру среды завершить все восстановительные работы, и пути должны заработать", - заявил министр железных дорог Ашвини Вайшнав.

Подпись к фото, Люди проверяют список в больнице в Каттаке в поисках своих родственников

Самые крупные крушения поездов в Индии

Июнь 1981 года: Около 800 человек погибли, когда семь из девяти вагонов переполненного поезда упали в реку во время циклона.

Август 1995 года: По меньшей мере 350 человек погибли при столкновении двух поездов в 200 км от Дели.

Август 1999 года: Два поезда столкнулись недалеко от Калькутты, погибли по меньшей мере 285 человек.

Октябрь 2005 года: 77 человек погибли в результате схода с рельсов поезда в южном штате Андхра-Прадеш.

Ноябрь 2016 года: Почти 150 человек погибли и столько же получили ранения, когда 14 вагонов скоростного поезда сошли с рельсов недалеко от города Канпур.

Индийская железнодорожная сеть - одна из крупнейших в мире. По данным государственных "Индийских железных дорог", компания ежедневно перевозит около 13 млн пассажиров, но многие объекты железнодорожной инфраструктуры нуждаются в модернизации.