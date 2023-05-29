Чемпионат мира по хоккею: Канада в 28-й раз одержала победу, Латвия впервые в призерах
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В Финляндии завершился чемпионат мира по хоккею. В финальном матче сборная Канады победила сборную Германии со счетом 5:2.
Еще в 2018 году право на проведение чемпионата мира 2023 года получила Россия, но после вторжения в Украину турнир перенесли в Латвию и Финляндию. А Россия, как и Беларусь, не участвовала.
Сборная Латвии впервые в истории заняла на турнире третье место. В матче за бронзу команда победила сборную США в овертайме - 4:3.
В Латвии 29 мая объявили выходным днем в честь завоевания национальной сборной бронзовых медалей. В понедельник хоккеистов, вернувшихся домой после победы в матче за бронзу ЧМ-2023, болельщики встречали у памятника Свободы в центре Риги.
ЧМ-2023 - первый международный хоккейный турнир после пандемии, который прошел без заметных ковидных ограничений. Чемпионат посетили сотни тысяч болельщиков, многие смотрели матчи в официальных фан-зонах.
Сборные России и Беларуси не попали на Чемпионат мира из-за санкций. Они по инициативе России параллельно провели "супер-серию" игр между собой. Россию представляли хоккеисты до 25 лет.
Тем временем российские хоккеисты продолжают играть в сильнейшей хоккейной лиге мира - НХЛ (там играют клубы из США и Канады).
На фото - Евгений Дадонов, который вместе с командой "Даллас Старс" борется за выход в финал Кубка Стэнли.
Чтобы продолжать получать новости Би-би-си, подпишитесь на наши каналы:
Подпишитесь на нашу рассылку "Контекст": она поможет вам разобраться в событиях.