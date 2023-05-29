Чемпионат мира по хоккею: Канада в 28-й раз одержала победу, Латвия впервые в призерах

59 минут назад

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Автор фото, Reuters

В Финляндии завершился чемпионат мира по хоккею. В финальном матче сборная Канады победила сборную Германии со счетом 5:2.

Еще в 2018 году право на проведение чемпионата мира 2023 года получила Россия, но после вторжения в Украину турнир перенесли в Латвию и Финляндию. А Россия, как и Беларусь, не участвовала.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Сборная Германии, проиграв в финале канадцам, заняла второе место

Сборная Латвии впервые в истории заняла на турнире третье место. В матче за бронзу команда победила сборную США в овертайме - 4:3.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Хоккеисты сборной Латвии с бронзовыми медалями ЧМ-2023

В Латвии 29 мая объявили выходным днем в честь завоевания национальной сборной бронзовых медалей. В понедельник хоккеистов, вернувшихся домой после победы в матче за бронзу ЧМ-2023, болельщики встречали у памятника Свободы в центре Риги.

Подпись к фото, Поприветствовать бронзовых призеров к памятнику Свободы в Риге пришли десятки тысяч человек

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Болельщицы радуются победе сборной Латвии в матче за третье место ЧМ-2023

ЧМ-2023 - первый международный хоккейный турнир после пандемии, который прошел без заметных ковидных ограничений. Чемпионат посетили сотни тысяч болельщиков, многие смотрели матчи в официальных фан-зонах.

Автор фото, EPA

Автор фото, EPA

Сборные России и Беларуси не попали на Чемпионат мира из-за санкций. Они по инициативе России параллельно провели "супер-серию" игр между собой. Россию представляли хоккеисты до 25 лет.

Тем временем российские хоккеисты продолжают играть в сильнейшей хоккейной лиге мира - НХЛ (там играют клубы из США и Канады).

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Евгений Дадонов на прошлой неделе получил травму в третьей игре финала Западной конференции плей-офф НХЛ - из-за чего был вынужден пропустить несколько следующих матчей

На фото - Евгений Дадонов, который вместе с командой "Даллас Старс" борется за выход в финал Кубка Стэнли.

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