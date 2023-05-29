Обертку к шоколадным батончикам "Марс" начали делать из бумаги вместо пластика

21 минуту назад

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Автор фото, EPA

Шоколадные батончики "Марс" скоро будут выглядеть по-новому - привычную, загрязняющую окружающую среду пластиковую обертку сменит перерабатываемая бумажная.

Это одна из первых стадий пилотного проекта, опробующего более экологичную упаковку для шоколадных батончиков компании Mars Food. Шоколадки в новых упаковках появились в 500 супермаркетах сети Tesco в Британии с 29 мая.

Mars Food идет по следам конкурента Nestle, который использует бумажные упаковки для конфет-пуговок Smarties с января 2021 года, а для большинства видов шоколадных конфет из наборов Quality Street - с декабря 2022 года.

Девять из 11 популярных конфет Quality Street теперь продаются в бумажных обертках (внутри картонных коробок). Конфеты остальных двух видов (Orange Crunch и Green Triangle) по-прежнему заворачиваются в фантики из фольги, но фольга в Великобритании принимается во вторичную переработку.

В компании Mars отметили, что найти подходящее бумажное упаковочное решение с "достаточным уровнем необходимых характеристик для защиты шоколада" было непросто.

Одноразовый пластик

Нынешняя пластиковая упаковка Mars не подлежит вторичной переработке, как и многие другие типы упаковки, включая пакеты для чипсов и многие обертки для других шоколадных плиток и конфет. Массы этих материалов скапливаются на свалках и загрязняют почву и воды.

Как отмечает Британское Королевское общество предотвращения жестокости к животным (RSPCA), проблема с одноразовыми пластиковыми отходами заключается в том, что они не разлагаются, а только распадаются на все более мелкие части. Это сильно загрязняет окружающую среду и дикую природу на многие годы вперед.

В январе британской правительство объявило о намерении запретить использование одноразового пластика, такого как пластиковые столовые приборы, тарелки и подносы из полистирола. Дата, когда начнет действовать запрет, пока не установлена. Пластиковые соломинки были запрещены в Великобритании в 2020 году.

Между тем, Франция в январе запретила использование одноразового пластика в заведениях, где можно купить еду на вынос.

Mars Incorporated заявила, что благодаря новой упаковке "200 миллионов батончиков в год станут углеродно нейтральными в Великобритании, Ирландии и Канаде".