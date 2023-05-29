Столкновения в сербском анклаве Косова: демонстранты рисовали на машинах миротворцев НАТО букву Z

час назад

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Автор фото, Shutterstock Подпись к фото, Миротворческие силы НАТО пытаются сдержать беспорядки в Звечане на севере Косова

На севере Косова произошли столкновения сербских демонстрантов с миротворческими силами НАТО и полицией. Они вызваны продолжающимися беспорядками в регионе из-за назначения мэрами этнических албанцев.

После того как протестующие попытались ворваться в здание местного совета в городе Звечан, против них были применены слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Военнослужащие сил НАТО также сформировали кордон безопасности вокруг двух других зданий местных муниципалитетов.

Кризис начался в апреле, когда косовские сербы бойкотировали местные выборы, что позволило этническим албанцам получить контроль над местными органами власти при явке менее 4%.

О погибших не сообщается, но есть раненые.

Среди пострадавших в результате столкновений в понедельник - 11 солдат НАТО из Италии, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего, по сообщениям, пострадало как минимум 25 миротворцев.

Сообщается также о примерно 50 пострадавших протестующих.

По сообщению агентства AFP, миротворцы НАТО в Звечане сначала пытались отогнать протестующих от полиции, но позже разогнали толпу, используя щиты и дубинки.

Агентство сообщает, что несколько протестующих бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью.

НАТО назвало эти действия "абсолютно неприемлемыми", а также в официальном заявлении призвало все стороны "воздерживаться от действий, которые еще больше разжигают напряженность", и вести диалог.

Сообщается также, что некоторые протестующие рисовали баллончиками с краской на машинах НАТО букву Z - символ российской агрессии против Украины.

Автор фото, Reuters

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на новые протесты и привел армию в полную боевую готовность. В пятницу после похожих столкновений он перебросил армейские части к границе с Косовом.

Игорь Симич, заместитель главы "Сербского списка", крупнейшей партии косовских сербов, поддерживаемой правительством Сербии, обвинил премьера Косова Альбина Курти в попытке создать хаос для всех в Косове.

"Не позволяйте этим фальшивым мэрам войти сюда, потому что они набрали 50 голосов", - сказал Игорь Симич. "Даже албанцы не голосуют за это", - добавил он.

Бойкот

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Недавние беспорядки начались после того, как косовские сербы, составляющие около 5% от 1,8-миллионного населения Косова, бойкотировали апрельские выборы в местные органы власти в четырех северных муниципалитетах, где большинство населения составляют сербы. Это позволило этническим албанцам взять местные советы под свой контроль.

Белград поддержал бойкот, в результате которого явка составила всего 3,47%. Бойкот был инициирован после того, как сербская община потребовала создания обещанной ассоциации сербских муниципалитетов.

Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии в феврале 2008 года после многолетнего конфликта между сербским и преимущественно албанским населением.

Страну признали многие государства мира, в том числе Соединенные Штаты и большинство членов Европейского Союза, но Сербия, поддерживаемая Россией, отказывается это сделать, как и большинство этнических сербов в Косове.