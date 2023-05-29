"Готов предстать перед судом в Гааге, если вы его признаете". Сенатор Линдси Грэм ответил на российское уголовное дело

5 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Линдси Грэм заявил, что испытывает радость от того, что его приверженность Украине вызывает у путинского режима такой гнев, а "ордер на арест" - это для него как знак почета

Американский сенатор Линдси Грэм с вызовом отреагировал на российское уголовное дело против него из-за высказываний, которые в Москве посчитали "русофобскими", - назвал обвинения "знаком почета" и заявил, что готов предстать перед Международным уголовным судом в Гааге, если Россия признает его юрисдикцию.

"Я буду носить ордер на арест, выданный коррумпированным и аморальным правительством Путина, как знак почета", - написал сенатор-республиканец от штата Южная Каролина в треде в Твиттере.

"Знать, что моя приверженность Украине навлекла на меня гнев путинского режима, - это приносит мне огромную радость, - продолжил Грэм. - Я продолжу отстаивать Украину и ее свободу до тех пор, пока каждый российский солдат не будет изгнан с российской территории".

"Наконец, у меня есть предложение моим российским "друзьям", которые хотят меня арестовать и судить за обличение путинского режима как военных преступников: я подчинюсь юрисдикции Международного уголовного суда, если и вы ей подчинитесь", - написал сенатор.

"Приходите и представляйте ваши лучшие аргументы! Увидимся в Гааге!" - насмехался политик.

Ни США, ни Россия не ратифицировали статут от учреждении МУС. В марте суд выдал ордер на арест Владимира Путина, а также его уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, по обвинениям в похищениях украинских детей.

Заочная перепалка Грэма с рупорами Кремля началась в воскресенье и продолжилась в понедельник.

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В пятницу 26 мая Линдси Грэм - не в первый раз с начала войны - приезжал в Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским. Видеозапись их встречи, которую Офис президента выложил изначально, была смонтирована таким образом, что в ней рядом оказались фразы "Россияне умирают" и "Мы никогда так удачно не тратили деньги". В реальности эти фразы были произнесены в разном контексте, но это стало ясно лишь много часов спустя.

С утра воскресенья, когда никакой другой версии еще не было, российские официальные представители - Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Мария Захарова (это далеко не полный список) - принялись на разные лады ругать Линдси Грэма за высказывание, которое в изложении российских СМИ выразилось в формулировке "инвестиция в смерть русских".

В случае председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина реакция приняла форму поручения возбудить уголовное дело. К утру понедельника карточка на имя Линдси Грэма появилась в российской базе лиц, находящихся в розыске.

Как отметило официальное агентство ТАСС, в базе просто сказано, что Грэм "разыскивается по статье УК", без уточнения, по какой именно статье.

О том , что из полной записи встречи Грэма и Зеленского следует, что он не связывал смерти россиян и траты американских денег, агентство Reuters сообщило в воскресенье, но только поздно вечером.

На это в понедельник откликнулась официальная представительница МИД России Мария Захарова, выложившая видеообращение в свой телеграм-канал.

"Если сам сенатор Грэм, который был участником этих самых драматических событий на Банковой [в Киеве] считает, что его слова были вырваны из контекста и он так не думает, у него есть [...] все возможности сделать заявление", - сказала Захарова.