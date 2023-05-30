Фото: первый лондонский концерт мирового тура Бейонсе Renaissance
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Американская певица Бейонсе отыграла первый из пяти лондонских концертов в рамках мирового тура Renaissance, который начался три недели назад в Амстердаме.
Тур проходит в поддержку одноименного альбома Renaissance ("Ренессанс", "Возрождение").
В Лондоне Бейонсе вышла на сцену стадиона "Тоттенхэм Хотспур" в струящемся голубом бальном платье.
Шоу открылось песней Dangerously In Love и сетом из еще трех фортепианных баллад, отсылающих к началу карьеры певицы.
11-летняя дочь Бейонсе и ее супруга рэпера Jay-Z Блю Айви Картер приняла участие в танцевальном номере. Это ее второй в жизни выход на большую сцену.
В разные моменты Бейонсе появляется в образе Венеры с картины Боттичелли, Афины, летящей на ракетах через космос, а также в виде гигантской пчелы.
В финале Бейонсе парит по стадиону верхом на гигантской серебряной лошади.
Бейонсе также отдала дань уважения Тине Тернер, которая скончалась на прошлой неделе. Певица исполнила песню Тернер River Deep Mountain High, сказав поклонникам: "Вы знаете, как я люблю Тину".