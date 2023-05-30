Фото: первый лондонский концерт мирового тура Бейонсе Renaissance

26 минут назад

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Автор фото, Getty Images

Американская певица Бейонсе отыграла первый из пяти лондонских концертов в рамках мирового тура Renaissance, который начался три недели назад в Амстердаме.

Автор фото, Live Nation

Тур проходит в поддержку одноименного альбома Renaissance ("Ренессанс", "Возрождение").

Автор фото, Mason Poole

В Лондоне Бейонсе вышла на сцену стадиона "Тоттенхэм Хотспур" в струящемся голубом бальном платье.

Автор фото, Getty Images

Шоу открылось песней Dangerously In Love и сетом из еще трех фортепианных баллад, отсылающих к началу карьеры певицы.

Автор фото, Getty Images

11-летняя дочь Бейонсе и ее супруга рэпера Jay-Z Блю Айви Картер приняла участие в танцевальном номере. Это ее второй в жизни выход на большую сцену.

Автор фото, Getty Images

В разные моменты Бейонсе появляется в образе Венеры с картины Боттичелли, Афины, летящей на ракетах через космос, а также в виде гигантской пчелы.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

В финале Бейонсе парит по стадиону верхом на гигантской серебряной лошади.

Автор фото, Getty Images

Бейонсе также отдала дань уважения Тине Тернер, которая скончалась на прошлой неделе. Певица исполнила песню Тернер River Deep Mountain High, сказав поклонникам: "Вы знаете, как я люблю Тину".