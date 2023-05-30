Капитализация Nvidia превысила $1 трлн на фоне интереса к AI-разработкам

59 минут назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Глава Nvidia Дженсен Хуанг на выставке Computex

Nvidia стала первым производителем микрочипов, рыночная капитализация которого достигла 1 трлн долларов. Как пишет Financial Times, это событие отражает всплеск энтузиазма инвесторов с Уолл-стрит по поводу технологических компаний, способных извлечь прибыль из последних разработок в области искусственного интеллекта.

Основанная в Кремниевой долине 30 лет назад Nvidia пополнила элитный клуб американских компаний вроде Apple и Microsoft с рыночной капитализацией более $1 трлн.

Во вторник стоимость акций компании на Нью-Йоркской фондовой бирже превысила $412, увеличившись более чем на 30% с прошлой недели.

В понедельник глава Nvidia Дженсен Хуанг на выставке Computex в Тайбэе представил новые продукты компании, связанные с искусственным интеллектом, и заявил, что "мир достиг переломного момента новой эры вычислений".

Nvidia изначально была известна как производитель компьютерных чипов для обработки графики, прежде всего в компьютерных играх, чем продолжает успешно заниматься до сих пор. Однако Хуанг сделал ставку на искусственный интеллект, инвестировав в дополнительные функции для чипов Nvidia, задолго до того, как эта технология стала широко популярной.

Сейчас мощные чипы Nvidia вроде H100 лежат в основе большинства AI-приложений. Чат-бот ChatGPT, который после запуска в прошлом году вызвал массовый интерес к технологиям искусственного интеллекта, был обучен с помощью 10 тысяч графических процессоров Nvidia, установленных в суперкомпьютере Microsoft.

За последние 12 месяцев стоимость акций Nvidia выросла более чем в два раза, поскольку инвесторы делают ставку на высокую прибыль компании. На прошлой неделе компания сообщила инвесторам, что в ближайшие три месяца прогнозирует прибыль в размере $11 млрд - почти вдвое больше, чем ожидали аналитики.

"Мы считаем Nvidia сердцем и легкими AI-революции", - написал на прошлой неделе аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз.

Однако оправдать надежды, связанные с высокой оценкой компании, может оказаться непросто. Во время пандемии Nvidia переживала бум, однако в прошлом году рост ее доходов не изменился, а прибыль сократилась вдвое.