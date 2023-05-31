"Даже собака не проснулась". Как СМИ России рассказывали о самой массовой атаке беспилотников на Москву

Служба мониторинга Би-би-си

для bbcrussian.com

10 минут назад

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Автор фото, Channel One Russia

Вслед за президентом России Владимиром Путиным, который накануне демонстрировал спокойствие по поводу налета беспилотников на Москву, российские СМИ не стали драматизировать произошедшее. Мониторинговая служба Би-би-си изучила свежие выпуски российской прессы и рассказывает, как там описана атака биспилотников на столицу страны.

В своих свежих выпусках ежедневные российские газеты не обошли тему самой массовой атаки беспилотников на Москву.

"Коммерсант" поместил в центр первой полосы репортаж кремлевского корреспондента Андрея Колесникова, который в своей традиционной манере иронизирует по поводу того, что собравшихся на встречу с президентом Путиным в центре "Зотов" (бывший хлебозавод №5) волновала не атака беспилотников на российскую столицу, а возможность отмены мероприятия с главой государства из-за этой самой атаки.

Далее в репортаже Колесникова в большом объеме приводится вся вчерашняя речь Путина - с президентскими трактовками истории и оценками работы столичного ПВО как "удовлетворительной". Упоминаний о количестве беспилотников и о том, что три дрона попали в жилые дома, в материале кремлевского корреспондента нет - об этом говорится во второй заметке (дана на первой полосе врезом к Колесникову): акцент в ней сделан на том, что атака дронов на Москву и область будет расследоваться СКР как военное преступление.

Автор фото, EPA/YURI KOCHETKOV Подпись к фото, В репортажах российских СМИ об атаке беспилотников все москвичи на редкость спокойны

Газета "Ведомости" также залидировала свой материал со слов Владимира Путина об атаке. После подробного пересказа реакции депутатов и их предложений запретить съемку упавших беспилотников главный редактор портала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов приходит к выводу, что "в целом развернутые комплексы ПВО российских Вооруженных сил продемонстрировали свою способность бороться с такого рода целями с достаточно высокой результативностью".

Рассчитанный на более широкую аудиторию "Московский комсомолец" позволил себе "тревожный" прогноз от ветерана военной разведки, Героя России полковника в запасе Рустема Клупова.

"Нужно понимать, что дальше будет сложнее. Налеты могут быть чаще и они могут быть более точными. Поэтому насторожиться стоит людям, которые живут возле военных объектов - вражеские дроны будут стараться поразить их. С другой стороны, именно эти военные объекты в первую очередь и прикрывает наше ПВО. Поэтому где безопасно - не угадаешь", - заключил он.

"Ничего не видела, потому что у меня плохое зрение"

Пока же, если верить выпускам новостей на центральных каналах, жители Москвы и Подмосковья настороженности в связи с произошедшим не выказывают. Стоит, правда, отметить, что прогосударственные центральные каналы уделили теме атаки беспилоников непривычно много эфирного времени.

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Так, на Первом канале ведущий рассказывал, что "в налете" на столицу, "по данным Минобороны, в сумме участвовали восемь дронов" и что три из них "врезались в дома". Предложено было и объяснение того, почему в соцсетях и телеграм-каналах называлось большее количество беспилотников: "Поначалу в соцсетях была неразбериха с количеством - съемки повторялись. Потом появились и фейки".

Корреспондент Константин Панюшкин в своем репортаже "собрал такую картину" происходящего: сначала он рассказывает про работу ПВО Москвы - "противоракета разорвала в клочья украинский дрон, направлявшийся к столице", затем отмечает, что похоже "действует на ударные беспилотники система РЭБ", и оказывается на улице Атласова, где беспилотник "попал в многоэтажку". Попал ли он в нее из-за РЭБ - так и остается из репортажа непонятным.

Лейтмотив всех синхронов очевидцев - "все нормально". "У нас паники, слава богу, нет", - говорит, как утверждается в репортаже, одна из жительниц дома, которая сразу после произошедшего легла спать. "Утром проснулась - у меня 100 сообщений, все там паникуют, а я такая: что случилось?" - говорит она в репортаже Первого канала. "Паниковать не надо, все будет хорошо", - вторит ей другой очевидец.

У одного из жителей дома на Ленинском проспекте, куда также "на полном ходу" влетел в квартиру беспилотник, по его словам, даже "собака не проснулась". "Здесь эвакуация запомнилась курьезом. На Ленинском проспекте хозяев квартиры, в которую прилетел дрон, охране пришлось будить", - говорил корреспондент Панюшкин. "Мы спали в этот момент. Мы легли достаточно поздно, в 3:00 ночи, и мы не слышали, как это произошло", - подтверждает его слова женщина.

В вечернем репортаже на "России 1" жительница квартиры на Ленинском проспекте, куда влетел беспилотник, сказала, что проснулась из-за "стуков и звонов в дверь". Описать место происшествия она не смогла: "Я ничего не видела, потому что у меня плохое зрение".

Автор фото, Rossiya 1 TV Подпись к фото, Лейтмотив в российских телерепортажах - "все нормально"

Несмотря на то, что большая часть репортажа была посвящена трем адресам в Москве, где беспилотники попали в жилые дома, упомянула корреспондент и районы Подмосковья, где были "обнаружены обломки украинских дронов". Среди них она назвала "окраину села Ильинское в Красногорском районе", "окрестности коттеджного поселка Гринфилд в Истринском районе" и деревню Раздоры в Одинцовском районе.

"Первичный перечень мест падения сбитых БПЛА" в Подмосковье вчера утром опубликовал депутат Госдумы, единоросс Александр Хинштейн. Кроме него, подмосковные места падения беспилотников никто из официальных лиц так и не назвал. Издание "Медуза" (признано "иноагентом" и нежелательной в России организацией) утверждает, что в кремлевской методичке по освещению атаки беспилотников рекомендовалось цитировать комментарии Хинштейна исключительно в негативном ключе.

Генеральный директор "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов (организация признана "иноагентом" и нежелательной в России, а ее руководитель - "иноагентом") в своем телеграм-канале опубликовал список представителей российской элиты, живущей в деревне Раздоры Одинцовского района и поселка Жуковка 21 - через реку от которого в селе Ильинское Красногорского района упали дроны.

Но в вечернем выпуске новостей на НТВ, после того как корреспондент Инна Осипова "изучила всю последнюю информацию", сообщили уже, что все восемь беспилотников "были уничтожены". Тут снова повторили, что "девочки", к которым "влетело в окно", "не проснулись даже, так на секундочку". Это и несколько похожих заявлений позволили корреспонденту сделать вывод, что "главной задачей этого налета была психологическая атака" : "Цель - вызвать панику у населения, но достигнуть этой цели Киеву не удалось".

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