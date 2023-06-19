Навального начали судить по "экстремистскому" делу. В нем целых семь статей УК

12 минут назад

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Автор фото, SOTA Подпись к фото, Навальный на заседании суда, которое проходит в колонии

Мосгорсуд на выездном заседании в колонии строгого режима во Владимирской области начал новый судебный процесс по еще одному уголовному делу против Алексея Навального, которому вменяют целый букет "экстремистских" статей.

Журналисты, которых после тщательного досмотра провели в колонию №6, наблюдают за судом по видеосвязи, ее организовали в зале, где раньше находилась столовая, туда же отправили и родителей Навального, пишет "Медиазона" (в реестре "иноагентов"). В зал, где находится сам политик, их не пустили. Во владимирской колонии строгого режима он отбывает свой девятилетний срок.

Вместе с Навальным в зале, отведенном под суд, за столом находятся его адвокаты Вадим Кобзев, Ольга Михайлова и Светлана Давыдова, а также еще один фигурант дела - бывший технический директор YouTube-канала "Навальный Live" Даниэль Холодный.

25 мая Московский городской суд получил дело Навального о создании "экстремистского сообщества" (ч. 3 ст. 282.1 УК РФ). Помимо этого политика обвиняют еще по шести статьям УК РФ. Навальный говорил, что по этому уголовному делу ему грозит до 30 лет лишения свободы.

Кроме собственно создания "экстремистского сообщества" в деле есть статьи об участии в "экстремистской деятельности", о призывах к "экстремизму", создании НКО, "посягающей на права граждан", о "финансировании экстремизма", о вовлечении несовершеннолетних в совершение "опасных действий" и о "реабилитации нацизма".

Дело о создании "экстремистского сообщества" на Навального и его соратников завели еще осенью 2021 года. В октябре 2022 года против Навального возбудили дело о призывах к терроризму и реабилитации нацизма. Ранее его обвиняли и в других преступлениях, а в апреле этого года отбывающий девятилетний срок оппозиционер говорил, что ему грозят еще и делом о терроризме.

Навальный говорил, что в общей сложности по делу, которое сейчас передано в Мосгорсуд, ему может грозить до 30 лет колонии.

"Видимо, пожизненное по следующему [делу]. 195 томов дела. Они пытаются заставить меня знакомиться с ним с учетом того, что я все время нахожусь в ШИЗО", - сказал 46-летний Навальный по видеосвязи из колонии строгого режима на заседании Басманного суда Москвы, когда тот рассматривал требование следствия об ограничении Навального в сроках ознакомления с материалами дела об "экстремизме".

Хотя дело о создании и руководстве экстремистским сообществом на Навального завели еще в 2021 году, обвинения ему тогда не предъявляли. Лишь 31 мая 2022 года в колонию к нему приехал следователь и впервые предъявил ряд обвинений в преступлениях экстремистской направленности, рассказывала Би-би-си адвокат политика Ольга Михайлова.

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Навальный тогда заявил в твиттере, что ему по этому делу "полагается накинуть еще до 15 лет". Прошел год, и политик говорит о 30 годах, которые для него могут означать пожизненное заключение.

22 марта 2022 года, уже когда президент России Владимир Путин начал войну против Украины, Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в особо крупном мошенничестве и в неуважении к суду. До этого политик отбывал реальный срок по делу "Ив Роше" в колонии общего режима.

Набор новых "экстремистских" статей, по которым обвиняют Навального - тот же, что и у его ближайших соратников Ивана Жданова и Леонида Волкова (оба - в реестре "иноагентов"). "Нас троих официально считают главными злодеями - организаторами экстремистского сообщества", - говорил неделю назад Би-би-си Жданов.

"Экстремистским сообществом" власти России считают Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России экстремистской организацией и запрещен). По словам Жданова, дело в отношении него и Волкова, находящихся за границей, все еще расследуется, а дело Навального выделено из большого дела и передано в суд.

Кроме Навального еще одним подсудимым по этому делу стал Холодный, технический директор канала "Навальный Live".

Комментируя количество статей, по которым будут судить Навального, Жданов на прошлой неделе отмечал, что у других его соратников их меньше - например, у бывшей главы штаба в Уфе Лилии Чанышевой, которая стала первой подсудимой по "экстремистскому" делу ФБК (штабы Навального также объявленые экстремистскими и запрещены).

В апреле прокурор попросил приговорить Чанышеву к 12 годам колонии. Приговор ей ожидается в июне.

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