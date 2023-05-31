Президентом Латвии избран глава МИД и открытый гей Эдгар Ринкевич

Оксана Антоненко

Русская служба Би-би-си

31 мая 2023, 11:28 GMT Обновлено 51 минуту назад

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Автор фото, EPA

Президентом Латвии избран действующий министр иностранных дел и ветеран латвийской политики Эдгар Ринкевич. За него проголосовали 52 депутатов Сейма.

Президента в Латвии выбирает парламент в ходе открытого голосования: туры проводятся до тех пор, пока один из кандидатов не наберет хотя бы 51 голос. Новый глава государства набрал 52 голоса в третьем туре голосования.

"Не хочу говорить много, но сейчас такой момент, когда, с одной стороны, Латвия в сложной ситуации. С другой стороны, (президентские) выборы прошли после того, как наши хоккеисты привезли бронзу, - сказал Эдгар Ринкевич после объявления результатов голосования. - И я хочу сказать тем маленьким мальчикам и девочкам, которые мечтают стать президентами и хоккеистами и, может быть, думают, что это невозможно… Хочу сказать, что если перейти от мечтаний к действиям и попробовать пробить стеклянный потолок - попробуйте, и у вас получится"

Опытный и предсказуемый

Ринкевича выдвинула премьерская партия "Единство", которая давила на его предсказуемость, опыт в политике и ориентацию на западные ценности.

Оппоненты вменяли Ринкевичу в том числе тот факт, что он - гей, чего, кстати, не скрывает. Для страны, где однополые браки не легализованы, это могло стать проблемой. Но не стало.

Подпись к фото, Ринкевича поздравляет премьер-министр Кришьянис Кариньш

В начале 90-х Эдгар Ринкевич работал журналистом на Латвийском радио, потом 13 лет провел в Министерстве обороны, где дошел до должности госсекретаря (высший бюрократический пост в латвийских министерствах). Именно в этот период он представлял Латвию на переговорах о вступлении в НАТО.

В 2008 году возглавил Президентскую канцелярию, в 2011 занял пост министра иностранных дел - должность, на которой оставался до сих пор, пережив четырех премьер-министров.

Латвия - парламентская республика, то есть, круг полномочий президента сравнительно узок. Теоретически, он может распустить парламент, но в истории страны это случилось только один раз - в 2011 году.

Президент является главнокомандующим вооруженными силами, он представляет страну на международной арене и имеет право законодательной инициативы. Срок полномочий главы государства - четыре года, максимальный - восемь.

Остались за бортом

Автор фото, LETA Подпись к фото, Все три кандидата слева направо Эдгар Ринкевич, Элина Пинто и Улдис Пиленс

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Кроме Ринкевича в президентских выборах участвовали еще два кандидата: предприниматель Улдис Пиленс и юрист Элина Пинто.

Улдис Пиленс - кандидат коалиционной партии "Объединенный список", которая хотела видеть президента сильным хозяйственником. Оппоненты припоминают его связь с бывшими латвийскими олигархами, которых, в свою очередь, регулярно обвиняли в связях с Россией.

Улдис Пиленс стал главным архитектором латвийского портового города Лиепая в первой половине 80-х, потом основал собственное архитектурное бюро. Во второй половине 90-х вступил в Народную партию, которую в Латвии считают проводником интересов бывшего олигарха Андриса Шкеле.

Тогда же Пиленс занял должность председателя правления Лиепайского порта, затем руководил Лиепайской экономической зоной, был заместителем председателя совета государственного энергетического монополиста Latvenergo.

Затем вышел из партии и вернулся в частный бизнес. Уже в то время он попадал в латвийские списки миллионеров.

После периода политического затишья Улдис Пиленс стал одним из основателей партии "Объединенный список", которая прошла в Сейм на выборах 2022 года и попала в коалицию. Именно эта партия выдвинула его кандидатуру на пост президента.

Элина Пинто шла от оппозиционной партии "Прогрессивные", которая настаивала на важности ее опыта в международных структурах, знании семи языков и прогрессивном мышлении.

Оппоненты считают, что отсутствие серьезного опыта в латвийской политике и госуправление может стать серьезной проблемой для потенциального президента.

Элина Пинто получила юридическое образование в Риге, карьеру начала в частном секторе, потом занимала различные должности в структурах ЕС в Брюсселе, Женеве и Нью-Йорке.

Она также работала в бюро латвийского омбудсмена и была советником действующего президента Латвии Эгила Левитса. Активно участвовала в организации жизни латышской диаспоры.