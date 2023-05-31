Расследование Би-би-си: Россия - крупнейший поставщик оружия бирманской хунте

27 минут назад

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Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава бирманской хунты Мин Аун Хлайн и президент России Владимир Путин на встрече в 2022 году

Россия поставляет вооруженным силам Мьянмы современные истребители и обучает местных пилотов их эксплуатации, выявило расследование Би-би-си. В феврале 2021 года в стране произошел военный переворот, и с тех пор народ подвергается репрессиям, а любое сопротивление подавляется. По мнению спецкомиссии ООН, российское оружие может использоваться для совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Журналистское расследование показало, что правительственные войска уже некоторое время испытывают проблемы с кадрами: многие военные уволились из армии, тысячи человек перешли на сторону оппозиции, набрать пополнение в ряде подразделений, особенно в пехоте, не удается.

На этом фоне военное правительство Мьянмы решило сделать ставку на усиление своих военно-воздушных сил, в чем Россия оказывает активное содействие.

По словам собеседников Би-би-си из числа бывших военных, хунта всерьез намерена использовать авиацию против собственного народа - той его части, которая выступает против военного произвола.

Один из таких - Нэй Аун, служивший в армии Мьянмы в звании капитана.

Примерно через год после переворота в стране он попытался бежать с базы, где располагалась его часть, но, по его словам, с первой попытки ему это не удалось.

Его поймали и жестоко избили, обвинив в измене.

Автор фото, ANDRE MALERBA/BBC Подпись к фото, Cейчас Нэй Аун снабжает бирманское движение сопротивления информацией о правительственных военно-воздушных силах

"Никто не хочет идти в армию. Людям ненавистны их жестокость и беззаконие", - говорит Аун в интервью Би-би-си.

Со второй попытки ему удалось бежать. Одна из бирманских групп сопротивления (так назвал их Аун) помогла ему пересечь границу с Таиландом, и теперь он живет там в большом охраняемом доме вместе с другими перебежчиками и их семьями.

Российская авиация на парадах и в небе Мьянмы

Перед побегом Нэй Аун в составе своей части готовил столичный аэропорт Нейпьидо к прибытию российских истребителей Су-30, заказанных властями у Москвы.

Аун показал журналистам Би-би-си спутниковые снимки аэропорта, на которых хорошо видны три новых ангара, построенных специально для шести Су-30.

Автор фото, Google Earth Подпись к фото, Спутниковый снимок аэродрома с местами для российских истребителей

По словам экспертов, это самые передовые самолеты в арсенале вооруженных сил Мьянмы.

Су-30 - усовершенствованный многоцелевой истребитель. В версии, которая экспортируется в Мьянму, предусмотрен как режим "воздух-воздух", так и "воздух-земля".

Он имеет большую грузоподъемность, чем российские Як-130, которые тоже в последнее время регулярно используются бирманскими ВВС.

По словам Ауна, вместе с самолетами в Мьянму прибыли два российских летчика-испытателя и ремонтная бригада из 10 человек. По контракту, они должны оставаться в распоряжении местной армии в течение года - такова продолжительность гарантийного срока российской техники.

Су-30 пока не были замечены в боевых действиях, но два самолета уже успели поучаствовать в нескольких военных парадах во Мьянме.

Из Мьянмы в Россию были отправлены более 50 человек для прохождения курса пилотирования, рассказали собеседники Би-би-си.

Российские поставки на сотни миллионов

Спецпредставитель ООН по Мьянме Том Эндрюс заявляет, что Москва на сегодняшний день является крупнейшим поставщиком оружия бирманской хунте.

Согласно его докладу, опубликованному в мае, после переворота новое правительство Мьянмы получило от России оружия на сумму более 400 млн долларов. По данным ООН, поставщиками выступают 28 российских организаций, в том числе государственных. 16 из них попали под западные санкции в связи с войной в Украине.

По мнению спецкомиссии ООН, российское оружие в Мьянме может использоваться для совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Несмотря на жестокие разгоны демонстраций, акции протеста по-прежнему вспыхивают в разных регионах страны. Хунта надеется положить этому конец с помощью военной авиации

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Запад пытается ограничить возможности бирманской армии с помощью санкций. В частности, Британия недавно ввела запрет на поставки туда военного топлива. Однако, по мнению экспертов, Россия помогает Мьянме обходить подобные ограничения.

Силы бирманского сопротивления и бывшие военные, бежавшие за границу, говорят, что некоторый отпор военной авиации можно дать только с помощью беспилотников, которые используются для сброса самодельных бомб на военные объекты и аэродромы, но по-настоящему противопоставить оппозиции нечего.

"У нас нет таких ресурсов, как у военных, но это нас не останавливает. По сравнению с самолетом наш дрон похож на кунжутное семя. Но если мы будем летать высоко, например, на высоте 300 метров, они даже не узнают, что мы приближаемся. Так что мы можем эффективно атаковать их, а они боятся дронов", - говорит Би-би-си 25-летняя Кхин Сейн, возглавляющая группу женщин-операторов беспилотников.

Они встретились с журналистами на своей временной базе в джунглях и попросили не публиковать их местоположение.

До военного переворота в Мьянме Сейн училась в университете, вместе с другими студентами она вышла на акции протеста против военного произвола, а увидев жестокость, с которой подавлялись мирные марши, сама решила взяться за оружие и обучилась азам пилотирования дрона.

Тысячи перебежчиков

Согласно данным правительства Национального единства (NUG - теневая продемократическая администрация, запрещенная правящей хунтой), с февраля 2021 года ряды вооруженных сил страны и полиции покинули более 13 тысяч человек.

NUG предлагает пилотам и морякам действующей армии до 500 тысяч долларов за переход на сторону оппозиции вместе с самолетом или плавучим средством.

Но, по словам Нэя Ауна, пока никто этого не сделал. На такой шаг очень сложно решиться, особенно после многолетней промывки мозгов о священном долге, говорит он.

Ему самому решение бежать далось очень непросто, пугало именно клеймо предателя, вспоминает Аун.

"У наших военных есть поговорка: ты покидаешь армию только мертвым", - говорит он.

Но сейчас он не чувствует себя предателем, равно как и сотни человек, оказавшиеся вместе с ним в Таиланде, и тысячи раскиданных по другим местам.

Все они, говорит собеседник Би-би-си, поняли, что не предают, а, наоборот, спасают свою страну от тирании и готовы на многое, чтобы в Мьянму пришла демократия.

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