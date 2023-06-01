В результате ночной атаки на Киев погибли три человека, включая ребенка. Горожане жалуются, что не смогли попасть в укрытия

15 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, На этом фото женщина стоит рядом с телом погибшей дочери - одной из трех жертв ночного обстрела Киева

В результате ночного ракетного обстрела Киева погибли три человека: женщины 33 и 34 лет, и ребенок 2012 года рождения. Все погибшие - жители Деснянского района на севере города.

"Всего в результате ночных обстрелов столицы пострадали 19 человек. Из них три человека погибли, в том числе 1 ребенок. 16 пострадали. 9 человек госпитализировали, один из них - в тяжелом состоянии. Семеро - получили амбулаторную помощь, из них 1 ребенок", - написал в своем телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко.

Это был по меньшей мере 18-й обстрел Киева за минувший месяц.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в новой атаке на Киев были использованы 10 ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер".

Запуск был произведен из Брянской области приблизительно в 2:45 ночи, сообщают украинские военные.

"Все цели были успешно уничтожены, но в результате падения обломков есть жертвы и пострадавшие", - говорится в заявлении ВСУ.

Гражданские цели

По сообщениям Генштаба, целями атаки стали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Сообщается, что в Деснянском районе обломками повреждено здания детской поликлиники, двух школ, полицейского участка и многоквартирный дом.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Жители одного из пострадавших жилых домов выскочили ночью на улицу в чем были

Также пострадали Днепропетровский и Дарницкий районы Киева. Ущерб нанесен одному из водопроводов горячего водоснабжения.

Во многих домах выбиты окна, в одном случае взрывной волной оторвало балкон.

Убежища на замке?

Автор фото, КВМА Подпись к фото, Пострадавшее здание одной из киевских поликлиник

Украинская служба Би-би-си сообщает, что причиной жертв в Деснянском районе стали запертые бомбоубежища.

Киевлянин Ярослав рассказал, что его жена погибла, когда с ребенком шла в бомбоубежище. Оно, по словам Ярослава, оказалось закрыто.

"Была тревога, люди бежали к укрытию. Укрытие просто не открыли, и все стучали, и в тот момент прилетело", - говорит он.

Неясно, какое именно укрытие имеет в виду Ярослав, но одно из главных в Деснянском районе расположено в поликлинике №3. Жалобы на то, что оно закрыто во время воздушных тревог, поступали и раньше.

Руководитель Деснянской районной администрации Дмитрий Ратников утверждает, что этой ночью главный вход в убежище был точно открыт.