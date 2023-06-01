"Скажите, что вы гей". В США осудили иммиграционного адвоката Илону Джамгарову за подлог

Владимир Козловский

Для Би-би-си, Нью-Йорк

час назад

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Автор фото, Ilona Dzhamagarova and Associates PC/FACEBOOK Подпись к фото, Илона Джамгарова - известная личность в юридических кругах Нью-Йорка и среди русскоговорящей общины. В разные годы она получала признания на самых разных уровнях - как лучший адвокат года, видный благотворитель и общественный деятель

Нью-йоркский адвокат Илона Джамгарова, специализировавшаяся на иммиграционных делах и признавшаяся в обмане иммиграционного ведомства США, приговорена к двум годам лишения свободы. Ее муж и подельник Артур Аркадян проговорен к полугоду тюрьмы. После отбытия срока они еще на два года помещаются под гласный надзор.

Контора Джамгаровой составляла и подавала в иммиграционное ведомство USCIS лживые прошения об убежище (форма I-589), аффидавиты на убежище, то есть подаваемые под присягой документы, излагающие биографию просителя и основания, на которых он может претендовать на убежище (часто описание преследований, которым он подвергался), и справки, подтверждающие его утверждения.

Джамгарова и ее сотрудники, к примеру, рекомендовали клиентам подать на убежище под тем предлогом, что они являются членами ЛГБТК-сообщества и как таковые подвергались гонениям у себя на родине. Джамгарова при этом отлично знала, что это неправда.

Также манхэттенская федеральная судья Мэри Кей Вискосил обязала 46-летнюю Джамгарову выплатить в доход государства 540 тысяч долларов, которые уроженка Баку, по выкладкам прокуратуры, заработала на иммиграционных махинциях, и заплатить штраф в 15 тысяч долларов. 44-летний Аркадян приговорен к штрафу в полторы тысячи долларов.

Супругов и их подельника адвоката 41-летнего Игоря Резника, который услышит свой приговор через неделю, привлекли в 2021 году.

25 января этого года Джамгарова и Аркадян сочли за благо признать себя виновными по одному пункту обвинительного заключения, а именно в преступном сговоре с целью мошенничества в сфере иммиграционного законодательства.

Федеральная прокуратура требовала приговорить Джамгарову к сроку от 33 до 41 месяца, но судья ограничилась 24 месяцами, возможно, отчасти под воздействием груды хвалебных писем от ее друзей и знакомых, которые собрал защитник осужденной Артур Айдала.

Виртуозная ложь

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В Google до сих пор висит сайт конторы Джамгаровой с фотографиями ее владелицы и кирпичного здания с вывеской Ilona Dzhamgarova and Associates.

Как заявил после вынесения приговоров главный федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс, "расположившись в своей адвокатской конторе на Брайтон-Бич, Джамгарова, которой помогали Аркадян и другие лица, сочиняла гнусные небылицы с целью обмана установленного у нас в стране порядка предоставления убежища. Этот порядок создан для того, чтобы помочь части самых уязвимых людей на земле - тех, кто с полным на то основанием опасаются ареста, избиения, пыток или смерти из-за свого вероисповедания, национальности, политических взглядов, гендера или сексуальной ориентации".

"Когда адвокаты цинично эксплуатируют эти опасения и набивают себе карманы, составляя и подавая фиктивные документы и натаскивая клиентов лгать под присягой, - продолжал прокурор, - они злоупотребляют возложенным на них довериием и подрывают порядок предоставления убежища".

Согласно судебным документам, контора Джамгаровой действовала с ноября 2018 по декабрь 2021 года, обслуживая в основном выходцев из России и других стран СНГ, которым требовалось выправить визы, подать документы на убежище, гринкарту (вид на постоянное жительство) и гражданство или легализоваться в США каким-то иным способом.

Автор фото, Ilona Dzhamagarova and Associates PC/FACEBOOK Подпись к фото, На странице в "Фейсбуке" Ilona Dzhamagarova and Associates PC есть фотография с изображением почетной грамоты за подписью сенатора от штата Нью-Йорк Кевина Паркера и статуэтки, врученных Джамгаровой как одной из самых заметных женщин Бруклина, сделавших вклад в развитие местного сообщества Бруклина. Любопытно, что награда датирована 2022 годом, хотя с 2021 Джамгарова уже находилась под следствием

Среди прочего, контора Джамгаровой советовала иным клиентам, на каких осованиях тем перспективнее всего будет подать на убежище, даже прекрасно понимая, что законных оснований у данного лица нет.

Адвокатов, промышляющих иммиграционными подлогами, в Нью-Йорке немало, но Джамгарова была одной из самых энергичных мошенниц.

По выкладкам прокуратуры, число клиентов, которым она помогла ввести иммиграционных чиновников в заблуждение, достигает по крайней мере 90.

"У меня масса клиентов, которые достались от Джамгаровой", - поведала мне одна из ее бывших конкуренток, предпочитающая остаться неназванной из цеховой солидарности.

Тайная диктофонная запись

ФБР вышло на Джамгарову благодаря добровольной помощнице, которая закодирована в судебных документах как "свидетельница №1". По ее словам, в прошлом Джамгарова помогла одному ее знакомому получить убежище в США, соврав, что он гей и подвергнется за это преследованиям на родине.

В ноябре 2018 года "№1" явилась по своей собственной инициативе к Джамгаровой с записывающим устройством и зявила, что она из Кыргызстана и ищет способы обзавестись гринкартой.

Ходовых оснований для убежища у нее не было: она принадлежала к коренному населению и не могла убедительно жаловаться на национальное угнетение. Будучи мусульманкой в мусульманской стране, она не могла сетовать и на религиозные гонения.

Джамгарова посоветовала ей выдать себя за лесбиянку и утверждать, что на родине ей достанется за сексуальную ориентацию. Адвокат также рекомендовала "№1" найти в Кыргызстане женшину, которая удостоверит письмом, что была ее любовницей.

Джамгарова обещала, что это письмо напишет один из ее соратников, которых она называла "журналистами", хотя, по словам прокуратуры, ни один из них не имел отношения к СМИ. Одним из этих "журналистов" был, например, ее подельник Резник. Другой жил в Италии и был там арестован.

Во-вторых, Джамгарова сказала "№1", что ей надо добыть фото, на котором они вдвоем со своей предполагаемой любовницей.

Альтернативный вариант: найти в США женщину, которая согласится выдавать себя за ее возлюбленную.

Наконец, "№1" нужно отправиться на Манхэттен, заплатить 35 долларов и получить членский билет "Общественного центра ЛГБТК", который поможет ей доказывать, что она действительно лесбиянка.

Как следует из судебных документов, этот Центр нередко фигурировал в рекомендациях Джамгаровой клиентам, временно переходящим в другую ориентацию. Туда же она, к примеру, отправила осведомителя, которого ФБР напустило на Джамгарову по сигналу "свидетельницы №1".

Операция ФБР

Автор фото, NurPhoto Подпись к фото, Дело Джамгаровой разрабатывалось на уровне ФБР

Когда "№1" явилась в ФБР с добычей в виде звукозаписи разговора с Джамгаровой, спецслужбы начали разрабатывать адвоката и подослали к ней указанного осведомителя, который закодирован в судебных документах как "СW-1" (от confidential witness - "тайный свидетель").

"СW-1" тайно записывал беседы в конторе Джамгаровой и попутно телефонные разговоры с Резником.

Осведомитель сказал хозяйке, что он не гей, и что у него вообще нет реальных оснований просить убежище в США.

Джамгарова как ни в чем не бывало заметила, что ему следует выдавать себя за гея и врать, что ему уже доставалось в Украине за сексуальную ориентацию и наверяка достанется снова, если он туда вернется.

Разговор в общем шел по той же модели, что и с "№1". Джамгарова посоветовала "CW" записаться в члены манхэттенского центра ЛГБТК и найти мужчину, который согласится изображать его бойфренда.

Она свела "CW" c Резником, который сочинил ему аффидавит на убежище с описанием преследований, которым осведомитель якобы подвергся - и неминуемо подвергнется - в Украине.

Джамгарова сообщила осведомителю свои расценки. Она брала 6 тыс. долларов за составление прошения об убежище и столько же за последующее собеседование в иммиграционном ведомстве и судебное слушание, на которых она будет его сопровождать.

Еще 600 долларов возьмет переводчик, который будет помогать "СW" на всяких бюрократических процедурах. Итого 12 600 долларов.

Коллеги Джамгаровой говорили мне, что она гребла деньги лопатой и заколачивала буквально "миллионы". Судя по тому, что судья содрала с нее 555 тысяч и этим ограничилась, коллеги, возможно, преувеличивали.

Из многочисленных писем, которые вывалил перед судьей ее защитник, следует, что Джамгарова была отзывчива, многим помогала бесплатно и щедро жертвовала на благотворительность.

Проявить к ней милосердие просило много людей, от советского эмигранта Ари Кагана, члена нью-йоркского госовета, и до уроженца Воронежа импрессарио Льва Трахтенберга, который болен раком и называет Джамгарову "своим ангелом".