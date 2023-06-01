Весеннее наступление ВСУ так и не началось. Почему?

Олег Черныш

BBC News Україна

час назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, Кадры с тренировки новой бригады ВСУ на полигоне в Донецкой области, март 2023 года

Почти всю весну украинцы жили в ожидании широко анонсированного наступления ВСУ. Конкретных дат "решающего сражения" не называлось, но военно-политическое руководство Украины подчеркивало, что все "почти готово".

После успеха прошлогодних осенних наступательных действий украинской армии в Харьковской и Херсонской областях весь мир замер в ожидании дальнейшего развития событий.

Россия и Украина по-разному заполнили зимнюю паузу.

Кремль устроил ракетный террор, пытаясь уничтожить украинскую энергетическую инфраструктуру.

Киев, в свою очередь, сосредоточился на поддержании оборонительных рубежей, подготовке новых воинских частей, получении и накоплении западного вооружения.

К весне обе стороны должны были подготовиться к "решающему противостоянию", как назвал это начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал Кирилл Буданов.

Объявление о наступлении

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов практически в каждом интервью с начала зимы говорил о наступлении ВСУ и "решающем сражении" весной этого года

Главное управление разведки (ГУР) оказалось чуть ли не главным рупором властей на тему анонсированного наступления.

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Еще в январе и феврале глава ведомства генерал Буданов заявлял о "значимых событиях", намеченных на весну, и об активных действиях ВСУ в этот период.

В начале марта он заявил изданию USA Today, что "этой весной состоится решающая битва между Украиной и Россией, которая определит исход войны".

По его прогнозам, к лету ВСУ также должны были войти в оккупированный Крым.

В середине апреля глава военной разведки в беседе с журналистами "Нового Времени" подчеркнул, что подготовка к наступлению "идет по плану".

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил The Hill, что наступление украинских войск может начаться летом, а не весной.

Начало весны, по мнению военных экспертов, действительно было не очень благоприятным периодом для проведения масштабных военных маневров. В марте и апреле на востоке и юге Украины шли сильные дожди, что стало препятствием для передвижения тяжелой бронетехники.

Некоторые аналитики также указывали на задержки с поставками ВСУ западных танков, систем ПВО и артиллерии.

Кроме того, в середине апреля в США разразился скандал с утечкой секретных данных Пентагона. Многие файлы содержали информацию о ходе российско-украинской войны.

Хотя конкретные данные о направлении и сроках украинского наступления не разглашались, в утекших данных содержалась достаточно чувствительная информация о подготовке бригад ВСУ и западного вооружения.

Автор фото, АГЕНТСТВО ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Подпись к фото, Министр обороны Украины Алексей Резников говорит, что все "почти готово" к наступлению, и это будет летом

Несмотря на это, в конце апреля в интервью РБК-Украина Кирилл Буданов снова повторил, что Украина "приближается к решающей битве".

"Нравится нам это или нет, но мы приближаемся к знаменательной битве за новейшую историю Украины. Это факт, все это понимают. Когда это начнется - секрет. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", - сказал он.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце апреля и начале мая говорил, что подготовка к наступлению вышла на финишную прямую. В то же время он призвал не возлагать больших надежд на его результаты.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что наступление начнется, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение. Но через несколько недель тот же генерал Буданов заявил, что у Украины уже есть "минимально необходимое количество оружия".

"Мы не можем больше терять время. У нас и так есть минимум вооружений и другой техники. Все, что я могу сказать: это [наступление] начнется в ближайшее время", - сказал глава военной разведки в интервью японским СМИ.

Вопрос о возможном украинском наступлении вышел за пределы страны и стал одной из главных тем в мировых СМИ. Они анализировали возможные даты и направления атаки, публиковали спутниковые снимки гигантских оборонительных укреплений россиян, построенных на оккупированных территориях.

Мнения о том, готовы ли ВСУ к наступлению, также разделились. В конце апреля верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина находится в "хорошем положении" для нападения.

Но бывший глава военного комитета НАТО, а ныне президент Чехии Петр Павел, призвал Киев не торопиться.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Президент Чехии генерал Петр Павел призвал Украину не спешить с наступлением и подготовиться к нему очень тщательно

"Для Украины будет крайне вредно, если это контрнаступление провалится, потому что у них не будет другого шанса, по крайней мере, в этом году", - сказал Павел в интервью Guardian 7 мая.

Даже глава Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал эту тему. Все слухи об украинском наступлении он назвал "дезинформацией".

"Как по мне, никакого "контрнаступления" нет и быть не может. Воевать техникой и живой силой в пропорции один к пяти - это просто безумие", - говорил Лукашенко.

Российские официальные лица публично старались не затрагивать тему наступления ВСУ. Исключение составляет глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, заявивший, что наступление начнется ориентировочно в промежутке с 9 по 15 мая.

Пресс-секретарь ГУР Андрей Юсов отказался комментировать для BBC Ukraine, почему ВСУ не начали наступление весной. Он заявил, что на эту тему могут говорить только Генштаб и Минобороны.

В свою очередь, министр обороны Резников подчеркнул, что наступление, скорее всего, состоится летом с серьезными шансами на успех.

"Мое личное убеждение, мой инстинкт подсказывают мне, что у нас есть серьезный шанс совершить прорыв в этом году, особенно летом. Уверен, что в ходе этого контрнаступления мы сможем совершить прорывы на юге, на востоке, в двух-трех местах на поле боя. Это приведет к очередному отступлению россиян с нашей территории", - сказал он французской газете Ouest-France 29 мая.

По состоянию на 1 июня ни украинские, ни российские, ни западные источники не сообщали о начале масштабного перемещения 20 новых украинских бригад, созданных специально для наступления на любом участке фронта.

Почему планы изменились?

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Атака беспилотников на Москву 30 мая была вступительной частью операции по контрнаступлению ВСУ, уверены западные аналитики

Весной первоначальный план наступления Генштаба ВСУ пришлось менять под влиянием обстоятельств, рассказал BBC Ukraine военный аналитик и историк Михаил Жирохов. Источник своих данных он не раскрывает.

Жирохов отмечает, что в тему украинского наступления с самого начала была заложена значительная информационно-психологическая составляющая. Но это дало не совсем тот результат, на который рассчитывали украинские власти.

"Я считаю, что ИПСО (информационно-психологическая операция) касательно нашего наступления была начата очень рано. Как следствие, ожидания нашего общества и наших союзников оказались завышены", - считает эксперт.

По словам Жирохова, первоначальный план наступления имел довольно скромные цели, но под давлением общественных ожиданий командование ВСУ было вынуждено придать ему больший масштаб. Пришлось разрабатывать схемы ударов на большем участке фронта.

"Переработка операционного плана, в том числе для достижения больших результатов и большего масштаба, является очень сложным процессом", - отмечает он.

В частности, речь идет о поставках дополнительных боеприпасов и подготовке дополнительных сил и средств.

Еще одной причиной, замедлившей наступление, стали российские ракетные удары, которые продолжались почти ежедневно в течение всего мая.

Министр обороны России Сергей Шойгу уверяет, что за это время силы РФ успели уничтожить крупные склады боеприпасов ВСУ в Хмельницком, Тернополе и Николаеве.

Автор фото, Кадр любительской видеозаписи Подпись к фото, Мощный взрыв в Хмельницком утром 13 мая попал на многочисленные видеозаписи пользователей. Российские СМИ заявили о повышении радиационного фона в регионе после этого инцидента

Украинские власти отрицают эти заявления. По их словам, от российских обстрелов пострадали объекты инфраструктуры и местный бизнес.

Однако многочисленные видео мощного взрыва в Хмельницком 13 мая, распространенные в социальных сетях, позволяют предположить, что там взорвался чрезвычайно большой склад, на котором могли храниться танковые снаряды, авиабомбы или зенитные ракеты.

Михаил Жирохов считает, что удары по складам были достаточно эффективными, и украинская армия потеряла значительное количество боеприпасов.

Соответственно, для пополнения запасов требуется время.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник указывает, что ракетный террор украинских городов также был направлен на ослабление противоракетной обороны страны и замедление перемещения средств ПВО к линии фронта. В этом аспекте действия России были отчасти успешными, считает он.

При этом, по его мнению, задержка связана в основном с тем, что украинское командование пошло по пути максимально тщательного моделирования всех возможных сценариев наступательных действий.

"Контрнаступление - это комплекс операций, который может быть очень разнообразным", - говорит Черник.

Учитывая, что наступление - это больше, чем оборона, связанная с потерями бойцов, Генштаб должен определить оптимальный план этих действий. Особенно на фоне потенциального превосходства РФ в мобилизационных ресурсах.

"Мы не имеем права на "жуковщину", - говорит Черник. - И наши наступательные действия по освобождению территории должны быть хирургически точными. Это все равно, что вырезать раковую опухоль из мозга. Мы не можем ошибиться".

По его словам, украинское командование давно наметило план операции, и сейчас проводится его "филигранная калибровка".

Британское издание Financial Times указывает, что прямо сейчас Украина проводит операции для создания благоприятного фона для наступления. К таким операциям относятся удары беспилотников по Москве, ракетные удары по тыловым базам и прорывы диверсионных групп в российской Белгородской области.

"Они (украинцы - ред.) тестируют ситуацию и зондируют почву, выясняют, что работает, а что нет", - сказал в комментарии FT один из западных наблюдателей.

Однако украинский военный аналитик Михаил Жирохов уверен, что времени для начала наступления ВСУ осталось совсем немного. В противном случае российские войска перехватят инициативу и сами перейдут в наступление.