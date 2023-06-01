Россия заявила о попытке вторжения в Шебекино со стороны Украины. Что известно

35 минут назад

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Автор фото, GOVERNOR OF BELGOROD REGION

Минобороны России заявило, что военные предотвратили нападение на белгородском направлении со стороны Украины. Ведомство утверждает, что в четверг около трех часов утра формирования "силами до двух мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения на территорию Российской Федерации в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска "Шебекино".

Российское ведомство утверждает, что военные вместе с пограничниками и другими подразделениями ФСБ отразили три атаки, противник был отброшен, понеся существенные потери - более 30 человек.

В Киеве не комментировали заявления российских военных.

О "попытке прорыва ВСУ" в районе Шебекино Белгородской области и о танковом бое в этом районе сообщали утром российские провоенные телеграм-каналы. Визуальных подтверждений боев в районе границы пока нет.

Тогда же в сети появились видео "Русского добровольческого корпуса" (ДРК) и признанного в России террористической организацией так называемого легиона "Свобода России", которые ранее уже отметились несколькими диверсионными рейдами на российскую территорию.

Один из бойцов РДК заявил, что их формирование якобы снова "ведет бои" на российской территории и что "скоро покажутся окраины Шебекино". Запись явно сделана днем - на ней отчетливо видны короткие тени от солнца.

В четверг днем представители РДК заявили об обстреле из "Града" здания управления внутренних дел в Шебекино, а затем выложили видео, на котором, как они утверждают, идет стрелковый бой в предместье Шебекино: селах Новая Таволжанка и Титовка.

В свою очередь легион "Свобода России" опубликовал кадры, на которых якобы запечатлено нападение на российскую военную технику - утверждается об уничтожении российского "КамАЗа" с боекомплектом и самоходного миномета "Тюльпан". Верифицировать все эти видео возможности нет.

Еще одно видео выложил телеграм-канал "Шепот Шебекино": на нем видно пятиэтажное здание, крыша которого горит по всей площади.

Автор фото, club_shebekino

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Оперативный штаб в Белгородской области утром заявлял, что обстановка в Шебекинском городском округе "сложная", но прорыва диверсионных групп нет. В штабе ситуацию описывали так: "Идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет".

Губернатор Вячеслав Гладков в очередном посте в телеграм-канале также заявил, что "противника на территории Белгородской области не было и нет".

Город Шебекино, расположенный в нескольких километрах от границы с Украиной, уже несколько дней находится под сильными обстрелами. В соцсетях становится все больше сообщений от местных жителей, многие из которых, судя по выложенным в сеть кадрам, сильно встревожены.

Местные власти призывают жителей не распространять ложные слухи и не поддаваться панике.

Между тем губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил в четверг очередные удары по Шебекино и другим населенным пунктам Белгородской области. По его данным, в результате обстрелов есть разрушения, ранены восемь человек, погибших нет. Вот выдержки из его сообщений в втелеграм-канале (утренних и дневных).

В 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из "Града" центр и окраины города;

по разрушениям: есть прямое попадание в частный жилой дом, в результате он загорелся. Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами;

есть попадание в крышу одного из административных зданий, горит кровля. На месте работают пожарные расчеты. Еще в одном административном здании осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна;

под артиллерийским обстрелом ВСУ находится село Новопетровка Валуйского городского округа. По предварительной информации, есть двое пострадавших - преподаватели сельской школы;

под обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского и Грайворонского округов. В Новой Таволжанке, по предварительной информации, есть один пострадавший: у мужчины осколочное ранение правого плеча. От попадания снаряда загорелся частный жилой дом. Взрывной волной посечены несколько частных домовладений;

администрация районов и городов сейчас занимается вывозом людей. Под обстрелом делать это, конечно, нельзя. Нужно дожидаться окончания прилетов, окончания взрывов, окончания рисков быть раненым или погибшим от снарядов ВСУ;

самый крупный городской пункт временного размещения постепенно заполняется, поэтому всех прибывающих шебекинцев организованно отправляем в свободные ПВР, где их регистрируют и обеспечивают всем необходимым.

В ночь на четверг очередному массированному удару подвергся Киев. Городские власти сообщили о гибели трех человек - женщин и девятилетней дочери одной из них. Воздушные силы ВСУ заявили, что Россия ударила по столице Украины десятью ракетами из установок "Искандер", все они были сбиты, обломки упали в трех районах Киева.

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