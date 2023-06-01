Киевский гей-парад пройдет в Ливерпуле. Город хочет поддержать наследие Евровидения

час назад

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Автор фото, DAVID WESLEY YATES Подпись к фото, В прошлом году в гей-параде Ливерпуля приняли участие 15 тысяч человек

В этом году киевский гей-парад пройдет в Ливерпуле. Город, в мае принявший музыкальный конкурс Евровидение, обязался провести это ежегодное мероприятие от имени Украины, после того, как в ней временно ввели запрет на парады из-за российского вторжения.

В прошлом году в ливерпульском гей-параде приняли участие около 15 тысяч человек.

По словам организаторов марша этого года, объединение усилий с КиевПрайд поможет сохранить наследие Евровидения.

Энди Херринг, глава фонда Liverpool City Region Pride Foundation, сказала: "Независимо от того, где в мире вы находитесь, люди, принадлежащие к сообществу ЛГБТ+ имеют право жить свободно и счастливо. Даже в Британии мы знаем, что эти права можно легко ограничить, или отменить совсем. Поэтому мы гордимся тем, что в этом году мы разделяем наш марш Pride с ЛГБТ+ сообществами Украины".

"Это послание солидарности, единства и надежды для людей как здесь, в Ливерпуле, так и в Киеве", - добавила она.

КиевПрайд был основан в 2012 году и стал крупнейшим мероприятием сообщества ЛГТБ+ в Украине.

Директор КиевПрайда Ленни Эмсон отметила, что, хотя российское вторжение лишило украинцев возможности проводить парад, международная солидарность возвращает этот шанс.

"Мы призываем все сообщества в Соединенном Королевстве и Европе: пожалуйста, приходите и поддержите нас", - сказала она.

Депутат городского совета Ливерпуля Гарри Дойл отметил, что трудно найти лучший способ сохранить наследие Евровидения: "наш город выступает за сострадание и солидарность и мы готовы поделиться нашей радостью с теми, кто лишен возможности праздновать у себя дома".