Катастрофа на железной дороге в Индии: не менее 30 погибших, сотни получили травмы
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По меньшей мере 30 человек погибли и около 400 получили травмы разной тяжести в результате столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша (быв. Орисса) на востоке Индии.
Судя по предварительным данным, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал поезд "Есвантпур-Хаора".
Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом.
К месту катастрофы прибыло около 50 машин скорой, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевернутых вагонах.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших и сообщил в твиттере, что на месте аварии ведутся спасательные работы и делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь, но что число жертв может еще возрасти.
Различные железнодорожные аварии в Индии случаются часто - по несколько сотен раз в год, однако на этот раз число жертв необычно высоко.