Катастрофа на железной дороге в Индии: не менее 30 погибших, сотни получили травмы

29 минут назад

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Автор фото, Reuters Подпись к фото, В результате столкновения многие вагоны перевернулись

По меньшей мере 30 человек погибли и около 400 получили травмы разной тяжести в результате столкновения двух пассажирских и одного грузового поезда в штате Одиша (быв. Орисса) на востоке Индии.

Судя по предварительным данным, скорый поезд "Шалимар-Коромандель" около семи вечера по местному времени сошел с рельсов, причем несколько вагонов оказались на другом пути, по которому следовал поезд "Есвантпур-Хаора".

Он врезался в эти вагоны, после чего произошло еще одно столкновение, уже с грузовым поездом.

К месту катастрофы прибыло около 50 машин скорой, многие из выживших пассажиров, по свидетельствам очевидцев, пришли на помощь тем, кто оказался в перевернутых вагонах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнование родственникам погибших и пострадавших и сообщил в твиттере, что на месте аварии ведутся спасательные работы и делается все возможное, чтобы пострадавшие получили нужную помощь, но что число жертв может еще возрасти.