Журналиста Супера и политолога Орешкина объявили иноагентами в России

14 минут назад

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Министерство юстиции России добавило в реестр "иноагентов" журналиста Романа Супера, политолога Дмитрия Орешкина, а также два медиа - "Ярновости" и "Проект" (признан нежелательной организацией в России).

Помимо Орешкина и Супера, в реестр иноагентов внесен публицист Максим Кузахметов.

По версии российского минюста, политолог Дмитрий Орешкин и журналист Роман Супер распространяли "недостоверную информацию" о принимаемых российскими властями решениях.

После внесения в реестр Супер, перефразировав иноагентскую плашку, написал у себя в Facebook, что "данное сообщение (материал) создано и (или) распространено человеком, который раз и навсегда полюбил свою профессию, за что неоднократно терял работу, заработок, а потом и возможность жить в собственном доме на собственной родине". По словам журналиста, за эту любовь ему "решили повесить желтую звезду".

Издание "Проект", как утверждают в минюсте, распространяло недостоверную информацию о деятельности органов госвласти РФ и действиях российских военных. В пресс-релизе ведомства отмечается, что "создатель и главный редактор издания проживает за пределами Российской Федерации и включен в реестр иностранных агентов 15.07.2021".

15 июля 2021 года генпрокуратура России объявила нежелательной организацией юридическое лицо издания "Проект". Главный редактор "Проекта" Роман Баданин и четверо журналистов издания включены в реестр "иностранных агентов". После этого юридическое лицо "Проекта", признанное нежелательной организацией, было ликвидировано.

Издание "Проект" специализируется на расследованиях о российских чиновниках и представителях элиты. Например, в середине февраля они выпускали расследование о сети секретных железных дорог и станций, которые соединяют резиденции президента России Владимира Путина. Также журналисты издания делали расследование о связи Путина с гимнасткой Алиной Кабаевой.

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Издание "Ярновости", по версии минюста, "распространяло недостоверную информацию" о решениях российских чиновников и принимало участие в распространении материалов иноагентов.

В прошлую пятницу, 26 мая, Минюст пополнил реестр впервые после трехнедельного перерыва. В него были включены девять человек, включая фронтмена группы "Би-2" Егора Бортника (Лева "Би-2"), антрополога Александру Архипову и бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева.

Кроме того, в список "иноагентов" в конце мая попали две организации: объединение "Общенародный Союз Возрождения России" и общественное движение "Совет матерей и жен".

До этого Минюст пополнял список "иноагентов" 5 мая - тогда в него внесли семь человек, включая соратников Алексея Навального Марию Певчих и Георгия Албурова, а также четыре организации: движение "Мягкая сила", "Кризисная группа СК SOS", издание "Тайга.инфо" и Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб.

1 декабря 2022 года, когда был опубликован новый объединенный реестр "иноагентов", в нем было 493 строки. С тех пор в него внесли больше сотни физлиц и организаций - сейчас их больше 600.

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