Медийные проекты Малькевича: соратник Пригожина нанимал подростков для пропаганды в Херсоне

17 минут назад

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Александр Малькевич, близкий соратник главы наемнической группы "Вагнер" Евгения Пригожина, как выяснила Би-би-си, давно и активно ведет войну на информационном поле - за сердца и умы жителей оккупированных украинских территорий.

Широкой аудитории это имя не слишком известно, несмотря на то, что Малькевич - частый гость разных телепрограмм и ток-шоу.

Зато он отлично известен в кругах российских элит. Его страница в фейсбуке полна фотографий с политиками, общественными деятелями и звездами - от Рамзана Кадырова до певицы Елены Ваенги.

В последние годы он занимался - тоже не без помощи Пригожина - созданием масштабных медийных проектов по продвижению российского влияния в странах Африки и в США и находится под западными санкциями за распространение дезинформации.

Подростки-репортеры

Формально Малькевич числится в штате государственного телевидения в родном городе Пригожина - Санкт-Петербурге. Но летом 2022 года он переехал в Херсон и занялся созданием пророссийских СМИ в захваченных регионах юга Украины.

С начала войны он успел запустить телекомпании "Таврия ТВ" в Херсоне (до деоккупации города украинскими войсками), "Zа ТВ" в Мелитополе и "Мариуполь 24" на востоке Донецкой области.

Новостная повестка этих каналов строго следует пропагандистским нарративам Кремля. Особое внимание уделяется оправданию российской агрессии против Украины.

"Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, СВО стала вынужденным шагом, поскольку Москве не оставили шансов на другое развитие событий. Для России были созданы такие риски в области безопасности, что другая реакция была невозможна", - говорят, например, на "Таврия ТВ".

Раскручивая эти каналы, Малькевич столкнулся с одной большой проблемой - нехваткой людей, готовых и способных на них работать.

Многие местные жители, включая журналистов и технический персонал, бежали от оккупации, среди оставшихся профильных специалистов не набиралось, а убедить профессионалов из России переехать в районы, где идут боевые действия, не так просто.

Автор фото, TELEGRAM Подпись к фото, Для работы на своих телеканалах Малькевич привлекал несовершеннолетних подростков

Для подготовки кадров Малькевич открыл в Херсоне медиа-школу, став заодно главой журфака местного университета.

Вскоре он написал и опубликовал учебник под названием "Настоящая российская журналистика для новых регионов", призванный вдохновить молодое поколение на служение Москве в медиа-пространстве.

Автор фото, Tavria TV Подпись к фото, Одна из подростков, которую называли "самым молодым военным корреспондентом в России", была ранена и получила награду от президента Путина

Некоторые из его студентов начали работать на созданных им телеканалах еще до достижения совершеннолетнего возраста.

Би-би-си известно по меньшей мере о двух девушках, принятых на работу на "Za TV" и "Таврия ТВ" в 16 лет. Их имена Би-би-си не сообщает из соображений защиты данных несовершеннолетних лиц.

Побег из Херсона

Деятельность Александра Малькевича в Херсоне закончилась в ноябре прошлого года после деоккупации города силами ВСУ.

Как узнала Би-би-си, он бежал из города вместе с частью оборудования и некоторыми сотрудниками, один из которых погиб при обстреле, под который попала группа Малькевича в ходе эвакуации.

Выяснилось, что погибший - бывший оперативник ФСБ, переквалифицировавшийся в журналиста.

В ходе обстрела получила ранение и 16-летняя корреспондентка "Таврии", которая впоследствии была награждена Владимиром Путиным орденом Мужества.

Карьера Александра Малькевича

Малькевич стал набирать популярность в узких кругах в 2018 году, когда под его руководством и под эгидой российского федерального новостного агентства РИА ФАН в США был запущен англоязычный пропагандистский сайт USA Really.

Автор фото, AlEXANDER MALKEVICH/FACEBOOK Подпись к фото, Это фото 2018 года со страницы Малькевича в фейсбуке. В том году он запустил в США русскоязычный пропагандистский сайт USA Really

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Американская пресса практически обошла это событие стороной. Лишь некоторые издания довольно скупо написали о новой попытке Кремля вклиниться в американскую жизнь со своей пропагандой, назвав эту тактику исчерпавшей себя.

Про самого Малькевича NBC написала, что он никак не может провести свои встречи и семинары, потому что площадки, куда он зовет своих сторонников, отфутболивают его одна за другой.

В результате проект USA Really провалился, Малькевич был задержан и допрошен американскими властями, после чего вернулся в Санкт-Петербург, где начал еще пропагандистское предприятие - Фонд защиты национальных ценностей.

Согласно расследованию Би-би-си, одни и те же люди, представляющие фонд, были замечены в разное время в Ливии, где якобы занимались изучением общественного мнения и встречались с сыном свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Саифом, а затем на Мадагаскаре, где по совпадению в том момент проходили выборы президента страны.

В тот же период была зафиксирована попытка подкупа одного из кандидатов, которому, как стало известно, некто предложил полный чемодан наличных денег.

"Если бы у России получилось, Саиф Каддафи произносил бы свою победную речь на главной площади Триполи", - сказали Би-би-си представители спецслужб Ливии.

Одним из "экспертов" Фонда защиты национальных ценностей стала по возвращению из заключения в американской тюрьме Мария Бутина, работавшая на российские спецслужбы и сейчас имеющая в России эфир на телевидении и большое влияние.

Александр Малькевич принимал деятельное участие в кампании по ее освобождению из заключения в США.